Гигантские товары, туалеты и каннабис. Что удивило украинца в Торонто

Канада в 2022 году стала домом для 90 тысяч украинцев. С марта страна ввела новую программу получения виз украинцами для временного пребывания, по которой поступило более 500 тысяч заявок, а половина уже одобрены.

Что удивляет украинцев в Канаде, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на публикацию в Facebook киевлянина Максима Циркеля. Путешественник провел две недели в Торонто.

Цены и чаевые: что удивляет во время покупок

Для многих не секрет, что Канада очень дорогая страна – например поездка в общественном транспорте стоит от 3,2 долларов, меню в фастфуде – от 8 долларов. Но главная изюминка в том, что все цены указываются без налога, отмечает украинец:

"Уже во время оплаты на кассе к сумме чека вам добавят обязательные таксы. Чаевые общеприняты и почти обязательны в сфере услуг. Оставляют от 15-18%. Так что если вы хотите выпить кофе или поужинать в каком-нибудь заведении, добавляйте 30% ко всем опубликованным ценам".

Фото: Архитектура в Торонто (pixabay.com)

Также Максима Циркеля удивили "экстремально большие" размеры упаковок товаров. Такая гигантомания воспринимается с изумлением.

"Здесь любят упаковку по много литров или килограмм. Бидоны сока или молока - здесь обычное дело. То же самое с бытовой химией. В Канаде огромное количество крупных маркетов с товарами из определенных стран. Одним из крупнейших маркетов является польский. Там продается огромное количество украинских товаров. Во время посещения этого магазина я почувствовал себя как дома. Там реально можно купить все", - поделился опытный путешественник.

Еще одна потребительская особенность страны - в Канаде полностью легализована марихуана. Всюду работают специальные cannabis shops.

"Здесь не только курят каннабис, но еще и пьют, и едят. Это в Канаде так же просто, как в Киеве выпить кофе в одном из уличных кафе", - рассказывает он.

Фото: Улица в Канаде (pixabay.com)

Бесплатные туалеты и отсутствие тротуаров

Уличные удобства также воспринимаются украинцами с изумлением. Максима Циркеля поразило, что в Торонто ему везде попадались публичные туалеты – чистые и бесплатные.

"Первая страна, где я ни разу и нигде не видел платного туалета", – заметил он.

Фото: Торонто – город на берегу Онтарио (pixabay.com)

Необычно и то, что во многих районах отсутствуют тротуары. Людей без авто там почти не встретишь, особенно за городом.

"Люди настолько привыкли, что у всех есть автомобили, что никто не думает о тротуарах. В большинстве спальных районов и в маленьких городках их почти нет. Если так случилось, что вы куда-то идете пешком, то идти придется по дороге", - предупредил он.

Все вагоны метро в Торонто просто завешены рекламой разных компаний, которые ищут добровольных подопытных для тестирования различных препаратов или программ.

"Например, видел рекламу по набору добровольцев для проверки влияния потребления марихуаны на способность вести машину", - рассказал киевлянин.

Напомним, мы писали, что украинцам продлили срок пребывания в Таиланде зимой.