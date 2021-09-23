"Фантастичний урожай". Куди поїхати збирати гриби цієї осені: найкращі локації

Українців запрошують у грибні тури в заповідники: де збирають десятки кошиків дарів лісу

В Україні розпочався сезон "грибного полювання". Цей популярний вид відпочинку на природі з кожним роком приваблює все більше туристів. Для охочих провести вихідні на природі з користю пропонують "грибні тури".

Найбільше можливостей назбирати грибів у мандрівників в Карпатах. Але і тим любителям природи, які залишаються восени в містах, є можливість вирушити в ліс на групову екскурсію з провідниками, які розбираються в видах грибів і можуть показати найбагатші на них місця.

Наприклад, з Києва на вихідних кличуть поїхати в "грибний тур" у Сухолуччя на день – екскурсія коштує 350 гривень.

"Ми їдемо по гриби. Робимо запаси на зиму. Це хороша прогулянка на чистому повітрі в екологічно чистому районі. Та ще й в заповіднику, де можна зустріти оленя або козулю, зайчика або лисицю", - запрошують охочих приєднатися.

Які гриби ростуть у вересні

В околицях Києва в листяних і мішаних соснових лісах у другій половині вересня з'явився майже весь асортимент їстівних грибів, які зазвичай збирають на консервацію.

Завдяки дощам масово ростуть білі гриби, польські та підосичники. Також досвідчені грибники стали збирати в більш вологих лісах перші "літні" опеньки.

Фото: В Україні розпочався сезон білих грибів (unsplash.com//kulli-kittus)

У кошиках збирачів лісу виявляються також маслюки та лисички. При цьому в тематичних групах в "Facebook" діляться фотографіями "улову": десятки кошиків білих грибів, ящики з маслюками та польськими в багажниках машин.

При цьому досвідчені грибники коментують урожай: гриби є, але в порівнянні з минулим роком їх кількість набагато менша. Новачки захоплюються фантастично красивим урожаєм.

Попри випалі останнім часом дощі, у багатьох лісах зараз сухо для масових грибів, відзначають туристи.

"Все літо було дуже спекотно і сухо, тому навіть зараз найкраще шукати гриби в місцях, де до поверхні підходять грунтові води, в улоговинках, поблизу річок або ставків. Для мене в сосновому лісі показник потрібної вогкості - мох, а в листяному - "цвітіння" землі", - розповів РБК-Україна грибник з 40-річним досвідом Леонід Лук'янов.

Фото: У вересні трапляються майже всі види грибів (unsplash.com/andrew-ridley)

Куди поїхати по гриби недалеко від Києва: топ врожайних місць

Найбільш грибні локації поблизу Києва - ліси біля Ірпеня і в Пущі-Водиці. Для тих, хто хоче потрапити на врожайне місце, щоб напевно зібрати дарів лісу, варто їхати в перевірені локації, при цьому уникаючи людних галявин.

Найближче в Київській області можна вирушити в такі локації:

- Лютіж (31 км, Вишгородський район);

- Новосілки (43 км, Вишгородський район);

- Клавдієве (46 км, Бородянський район);

- Хотянівка (30 км, Вишгородський район);

- Ірпінь (7 км, Бучанський район).

Близько години потрібно буде витратити на дорогу до таких перевірених місць:

- Сухолуччя (60 км, Вишгородський район);

- Ясногородка (55 км, Макарівський район);

- Сошників (50 км, Бориспільський район);

- Поташня (60 км, Бородянський район).

Фото: Осінні опеньки (unsplash.com/michelle-gordon)

При цьому найзначніші результати приносять вилазки до таких грибних локацій:

- Козелець (75 км, Чернігівщина) ;

- Остер, ліс навколо полігону (90 км, Чернігівщина) ;

- Дмитренки (147 км, Богуславський район Київської області);

- Пугачівка (109 км, Рокитнянський район Київської області);

- Кирдани (130 км, Таращанський район Київської області).

У Житомирську область по гриби знавці часто вирушають в ліси поруч з Малином (110 км), Радомишлем (107 км) і Коростишевом (108 км).

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