З Європи до Африки. У ДП "Антонов" розповіли, як виконуть рейси під час війни

Під час війни державна авіакомпанія "Антонов" продовжує роботу. Нещодавно виконала перевезення елементів електростанції з Європи до Африки на замовлення німецької компанії.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДП "Антонов".

Планування перевезення тривало майже рік

Вантажна компанія "Авіалінії "Антонов", які є структурним підрозділом ДП "Антонов", виконали три рейси літаком Ан-124-100 – ним доставили новий мобільний генератор, призначений для газової електростанції та його обладнання з Лубляни (столиці Словенії) до Кано (Нігерія). Перевезення провели спільно з німецькою компанією "Чепмен Фріборн".

Загальна маса доставленого вантажу разом із генератором, турбіною та іншим обладнанням, склала близько 200 тонн. У прес-службі компанії відзначили, що планування проєкту перевезення тривало майже рік.

Фото: Літак Ан-124-100 виконав три рейси – перевозив компоненти електричної станції (прес-служба ДП "Антонов")

"Уся команда "Антонова", комерційна та оперативна служби, служба планування маршрутів і планування навантаження, тісно співпрацювали з нашим клієнтом і агентами, щоб здійснити безпечну доставку цього важливого вантажу, який буде забезпечувати енергетичні потреби в Нігерії", – сказав Євген Ківа, фахівець комерційного відділу АТП ДП "Антонов".

За його словами, професійні льотний екіпаж та технічний персонал змогли забезпечити стабільне та безперебійне виконання рейсів. Вантаж, який був доставлений безпечно і вчасно, вже готовий до використання.

Фото: "Антонов" і далі виконує вантажні перевезення (прес-служба ДП "Антонов")

Рейси виконують по всьому світу

Також на держпідприємстві розповіли, що під час війни літаки повітряного флоту "Антонова" і далі продовжують виконувати рейси по всьому світу. При цьому пріоритет надають "польотам на замовлення українського уряду, стратегічним авіаперевезенням за програмою НАТО SALIS та гуманітарним місіям".

Компанія також обслуговує комерційні рейси. При цьому використовують флот, який складається з п'яти літаків Ан-124-100.

"Ми продовжуємо працювати, попри виклики, з якими ми зіткнулися після російського вторгнення та пошкодження ворогом нашої льотної бази в Гостомелі та деяких наших літаків", - сказав в.о. генерального директора компанії Євген Гаврилов.

За його словами, відповідальні за планування перевезень і обслуговування бортів служби під час війни тимчасово перемістили у німецьке місто Лейпциг.

Тим часом літаки приватної української авіакомпанії SkyUp знову перевозять пасажирів - лоукостер відновив польоти в Європі на п'яти бортах.