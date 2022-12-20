В европейской столице отменяют бесплатный проезд для украинцев: новые условия

В столице Словакии будет отменен бесплатный проезд для украинцев в общественном транспорте. Новые правила начнут действовать с 1 января 2023 года.

Право на бесплатный проезд в Братиславе будет действовать только 5 дней, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Единой транспортной системы Братиславского края.

С нового года украинцы с временной защитой лишатся права на бесплатный проезд в автобусах, электричках, троллейбусах в Братиславе.

"Остается действующая возможность пользоваться бесплатным общественным транспортом в день получения документов SLOVAK HELP или "Временное убежище" и в течение следующих 4 дней, которые являются стандартными по всей Словакии для железнодорожного и пригородного транспорта", – отмечают в компании.

Проездной документ на бесплатный проезд ействует только с такими документами:

специальный документ SLOVAK HELP с красным штампом с текстом на украинском языке, который выдается при пересечении государственной границы UA-SK;

или специальный документ, подтверждающий обретение статуса временного убежища.

Впрочем, бесплатно пользоваться общественным транспортом в дальнейшем смогут ученики до 18 лет. Для этого необходимо иметь подтверждение об убежище и документе о посещении школы.

Фото: Проезд для украинцев в Братиславе станет платным (unsplash.com/ja-kubislav)

Также право не платить за проезд сохраняется за украинцами на 60 дней с момента получения статуса временной защиты, если им нужно будет ездить на работу. Для этого необходимо предъявить еще доказательство от работодателя о трудовом договоре.

Украинцы с временным убежищем могут ездить в общественном транспорте Братиславы бесплатно с июля и по 31 декабря 2022 года.

С начала войны в Словакии получили убежище более 100 тысяч украинцев.

Напомним, мы писали, как воспользоваться бесплатным транспортом для украинцев в столице Латвии.