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В европейской столице продлили бесплатный проезд для украинцев: условия

Фото: Городской транспорт в Будапеште (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В столице Венгрии в 2023 году продлили бесплатный проезд для украинцев. Ездить в общественном транспорте Будапешта без оплаты можно будет до 31 марта.

Какие документы нужно будет предъявить, TRAVEL РБК-Украина рассказывает ссылкой на Будапештский транспортный центр.

По инициативе городских властей Будапешта украинцам продлили возможность бесплатного проезда при предъявлении украинского проездного документа, по которому можно идентифицировать личность.

Воспользоваться льготой беженцы смогут только при них наличии в них любого официального украинского проездного документа:

  • паспорта;
  • удостоверения личности;
  • вида на жительство;
  • студенческого билета иностранных студентов, обучающихся в Украине;
  • любого другого документа по украинскому адресу проживания для других иностранных граждан.

Фото: Экскурсионный автобус в Будапеште (pixabay.com)

Документы, дающие право на бесплатный проезд, будут приниматься на рейсах БТЦ кроме аэропортового экспресса 100E, фуникулера, экскурсионных рейсов, катеров, а также в городских электричках и "синих" автобусах на окраине города.

Напомним, мы писали, что в Братиславе отменили бесплатный проезд для украинцев.

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ВенгрияБудапешт