Европейские туристы боятся бронировать отдых онлайн: в чем дело

Туризм в Европе восстанавливается после пандемии быстрыми темпами. При этом все больше путешественников отказываются от онлайн-бронирования билетов и отелей.

Туристы чаше обращаются в турагентства для организации своего отдыха, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

В 2022 году туристические компании побили свои рекордны спроса на услуги для туристов по сравнению с 2019 годом.

"В 2019 году у нас был рекордный год, и в настоящее время мы бьем его. По сути, спрос выше, чем до пандемии", – рассказывала Euronews Travel представитель туркопании Никки Дэвис в сентябре 2022 года.

Туристы стали выбирать туристические агентства снова после карантина из-за отмен, с которыми пришлось тогда столкнуться. Также люди опасаются хаоса в аэропортах, вызванного нехваткой персонала и забастовками. Туристы больше нервничают при выборе компании, которой они могут доверить свои планы поездок.

В целом путешественники теперь выделяют часть своего бюджета на туристические агентства, чтобы получить лучший сервис, чем тот, который они могут обеспечить при бронировании онлайн.

Фото: Туристы в Италии (pixabay.com)

С другой стороны, путешественники из ЕС, особенно во Франции, по-прежнему лояльны к бронированию через онлайн-платформы для путешествий.

Анализ европейского туристического рынка от Oxford Economics показывает, что почти 44% номеров, забронированных в краткосрочной аренде в ЕС в период с 2017 по 2021 год для шести европейских стран, были оформлены через туристические онлайн-агентства, такие как Expedia и Booking.com.

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