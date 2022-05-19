Європа і тропіки. У яких країнах українці зможуть відпочити без росіян

Українські туроператори і турагенти стали пропонувати українцям відпочинок за кордоном. В деякі країни можна поїхати наземним транспортом, в інші - полетіти з аеропортів сусідніх країн.

При цьому через війну багатьох хвилює питання сусідства з російськими туристами на зарубіжних курортах.

TRAVEL РБК-Україна підібрало локації, де шанси перетнутися з відпочивальниками з РФ вкрай невисокі.

В які країни росіяни не можуть полетіти на відпочинок

З початку військового вторгнення на територію України низка країн перестали видавати росіянам візи.

Фото: Узбережжя на Кіпрі (unsplash.com/didier-provost)

У травні 2022 року, за даними "АТОР", не приймають російських туристів у Бельгії, Латвії, Литві, Естонії, Німеччині, Нідерландах, Данії, Іспанії (крім власників довгострокових шенгенських віз від року), Канаді, США, Польщі, Словаччині, Сінгапурі, Чехії, Швеції, Японії. Не зможуть російські туристи відвідати Італію і Кіпр цього літа через авіасанкції.

Всього для росіян залишилося тільки 9 країн, куди туристи можуть полетіти прямими рейсами. Серед них - Туреччина і Єгипет, Мальдіви, Шрі-Ланка, Ізраїль.

На курорти Шарм-ель-Шейха і Хургади є чартерні рейси в обмеженому обсязі тільки з Москви, але багато росіян літають в цю країну з пересадками.

А ось дістатися в Домінікану, Мексику, на Кубу росіяни можуть тільки в обліт Європи - регулярними рейсами з пересадками.

Наприклад, російські туроператори пропонують тури в Пунта-Кана (Домінікана) з Москви з перельотом тривалістю від 40 годин – з двома пересадками (Доха і Нью-Йорк). Вартість такого відпочинку для двох на 10 ночей – від 6500 доларів в 4* готелі.

За відпочинок в Мексиці - 10 ночей на двох в 4* готелі – російські туроператори просять від 12000 доларів. Летіти доведеться від 39 до 60 годин з двома пересадками (ОАЕ, США).

Фото: Піраміди в Мексиці (unsplash.com/marv-watson)

Які морські тури за кордоном пропонують українцям

Поїхати або полетіти до моря в інших країнах українці можуть всупереч війні і закритому для цивільної авіації небу. Туроператори пропонують пакетний відпочинок як з виїздом з України - наприклад, автобусні чартери в Туреччину або Албанію, Чорногорію, Болгарію, Сербію, Хорватію, так і з вильотом з Польщі, Молдови або країн Прибалтики.

Наприклад, мережа туристичних агентств "Поїхали з нами" пропонує більшість "довоєнних" турів: до Туреччини, Греції, Єгипту.

У вартості деяких путівок не включений проїзд, але вказано пункт виїзду – наприклад, з Кишинева. В інших турах, наприклад, в Єгипет і Туреччину ціни вказані з перельотом - теж з Кишинева. В Албанію пропонується тур з вильотом з Вільнюса.

Фото: Курортне місто Саранда в Албанії (unsplash.com/laurentiu-morariu)

Путівки в далекі екзотичні країни пропонують без вартості проїзду. Але дістатися туди можна регулярними рейсами - наприклад, з Варшави в Домінікану можна долетіти з однією пересадкою (наприклад, в Цюріху або Парижі) за 15 годин. Ціна квитків в обидві сторони - від 19 тисяч гривень. Пакетний тур з проживанням 10 ночей в готелі і трансфером обійдеться від 29 тисяч гривень. Тобто загальна вартість відпочинку з перельотом для двох - від 70 тисяч гривень.

У Канкун можна полеліти з Вільнюса за ціною від 1250 доларів в обидві сторони. Час у польоті - від 16 годин з однією пересадкою (Франкфурт). Тур на двох на 10 ночей (готель 5* з харчуванням "все включено") без проїзду обійдеться від 40 тисяч гривень.

У майбутньому зимовому сезоні українці зможуть літати прямими рейсами в Занзібар, Єгипет і Шрі-Ланку на крилах SkyUp з Прибалтики.

Нагадаємо, ми писали, що російські туристи влітку не зможуть потрапити в Європу.