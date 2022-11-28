Энергетика и медицина. Оксфорд назначит стипендии специалистам по восстановлению Украины

В Оксфордском университете вводится новая схема обучения в магистратуре для беженцев из Украины, которая будет действовать в 2023/24 учебном году.

Программа стипендий станет возможной благодаря пожертвованию в размере 602 550 фунтов стерлингов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Фонд XTX Markets' Academies Sanctuaries сотрудничает с университетом, чтобы обеспечить места до 18 студентов. Отмечается, что проект является продолжением другого - обучения 26 украинцев в этом году.

Схему стипендий для беженцев из Украины 2022/23 университет вместе с колледжами запустил в мае. Эти студенты прибыли на обучение в октябре.

Университет заявил, что программа 2023/24 будет направлена на "восстановление лучшего" в Украине, чтобы ученые могли вернуться и внести вклад в восстановление своей страны знаниями, полученными в течение года в Оксфорде.

С этой целью стипендии будут сосредоточены на курсах, включая университетскую степень магистра по энергетическим системам и магистра по прикладному цифровому здравоохранению.

"Эта программа будет сосредоточена на поддержке студентов, которые могут помочь Украине восстановить лучшее, в данном случае путем предоставления однолетних магистерских курсов в сферах, которые имеют решающее значение для реконструкции, включая энергетические системы, медицину и науку", - сказал Саймон Койл, глава отдела благотворительности XTX Markets.

Первоначальную программу разработал профессор украинского происхождения Лионел Тарасенко, президент колледжа Рубен. По его словам, программа 2022/23 была чрезвыйчайным усилием и пожертвование XTX Markets является "первым шагом к тому, чтобы сделать схему устойчивой в то время, когда все университеты сталкиваются с серьезными финансовыми проблемами".

Участники первой магистерской программы для украинских беженцев получили стипендию в размере примерно 9000 евро, жилье и питание бесплатно.

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