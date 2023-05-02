В Египте существенно дорожает посещение музеев и пирамид: новые цены

В Египте повышают цены на входные билеты в популярные музеи и археологические локации для иностранцев. В некоторых случаях придется платить в 1,5 раза больше.
Новые цены за вход установят в 33 туристических локациях, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на youm7.com.
Решение повысить цены для иностранцев за посещение 33 археологических и музейных объектов приняло министерство туризма и древностей Египта. Запланировано 2 этапа повышения тарифов: с 1 мая и с 1 июня.
Причинины такого шага – нынешняя цена входных билетов в египетские музеи существенно ниже, чем в аналогичных объектах мирового уровня в других странах. Также указывается на необходимость продолжать раскопки и реставрацию археологических достопримечательностей и повышать качество обслуживания туристов.
В списке локаций, где повысят цены:
Запланированное повышение цен будет уже десятым с 2010 года. Средняя цена посещения раскопок в Египте для иностранцев в 2010 году составляла 48 египетских фунтов, а в 2022 году — 98 египетских фунтов.
Напомним, мы писали, что виза в Египет будет стоить 700 долларов .