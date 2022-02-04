У Єгипті знизили вартість ПЛР-тестів для туристів: яку ціну встановили

Уряд Єгипту оголосив про зниження цін на ПЛР-тести на коронавірус та експрес-тести на антигени для громадян та іноземців, пише Egypt Today.

Згідно з рішенням, ПЛР-тести для єгиптян коштуватимуть 650 єгипетських фунтів (1150 гривень) замість 900 єгипетських фунтів (1592 гривні), а ПЛР-тест для іноземців коштуватиме 750 (1327 гривень) єгипетських фунтів замість 1200 гривень.

Експрес-тести на антигени для єгиптян та іноземців коштуватимуть 175 (309 гривень) та 225 (398 гривень) єгипетських фунтів відповідно замість 250 (442 гривень) та 320 єгипетських фунтів (566 гривень).

Фото: Міжнародний аеропорт Шарм-ель-Шейх (uk.wikipedia.org)

Які діють правила в'їзду в країну для українців

За даними інтерактивної карти українського МЗС, в'їзд громадянам України дозволено. Режим в'їзду – візовий (можливе придбання туристичної візи вартістю 25 доларів США після прибуття).

Єгипетською стороною визнаються вакцини, схвалені ВООЗ та єгипетським лікарським агентством, за умови отримання другої дози двоетапної вакцини (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac) або отримання дози одноетапної вакцини (Johnson & Johnson) мінімум за 14 днів.

Сертифікат повинен містити QR-код і не повинен містити виправлення, підтирання або правок.

Електронні версії сертифікатів, зокрема генеровані у додатку “Дія”, нині єгипетською стороною офіційно не визнають.

До громадян, які прибувають без сертифікатів про вакцинацію, що відповідають вимогам єгипетської сторони, застосовуються такі умови в'їзду:

1) Всі без винятку громадяни віком від 12 років повинні мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до прибуття/експрес-тест на антиген, зроблений не пізніше, ніж за 24 години до прибуття, що відповідатиме таким вимогам:

– має обов'язково містити точну дату та час складання тесту особою;

– має бути видана офіційною лабораторією, зареєстрованою в державі походження документа, та повинна містити друк лабораторії, підпис лікаря та/або QR-код, який містить посилання на результат тесту на офіційному вебсайті лабораторії;

– не повинно містити жодних виправлень, підтирань чи правок;

– має містити інформацію про проведений вид тесту;

– обов'язково вказується, що особі було проведено тестування типу RT-PCR.

– має бути виданий англійською мовою.

– має містити точну інформацію про особу (Прізвище та Ім'я), якій належить тест.

Не приймаються сертифікати, що заповнені від руки.

У разі сумнівів у достовірності тесту, єгипетська сторона залишає у себе декларація про проведення повторного тесту після прильоту.

Нагадаємо, раніше ми писали, до яких країн можна їхати з українським COVID-сертифікатом.