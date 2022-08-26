Єдиний відомий. На Миколаївщині знайшли унікальний склеп козацької старшини

На Миколаївщині знайшли Склеп козацької старшини – єдине таке місце давнього поховання, яке збереглося до наших днів та не було розграбоване росіянами в пошуках козацьких скарбів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

Про унікальну знахідку розповів мандрівник і краєзнавець Роман Маленков на сторінці проекту "Україна Інкогніта" у Facebook.

"Українські цвинтарі з кам'яними хрестами цілеспрямовано руйнували в період російської окупації"

Виявили склеп у Миколаївській області, там поховано представників старшин Бузького козацького війська. Зазначається, що таке поховання – єдине відоме.

"Напевне, саме в таких склепах ховали старшин на Січі - їх усі зруйнували росіяни у пошуках козацьких скарбів. Виявляється, не всі. Завдяки неймовірній праці Олексія Паталаха (краєзначець, історик, - ред.) ми дізналися про те, як ховали в козацьких степових поселеннях старшин", - розповідає Роман Маленков.

Фото: Старовинні кам'яні хрести збереглися по всій Україні (Максим Назаренко)

Завдяки пошукам краєзнавців стало відомо, що по всьому півдню Правобережжя здавна жили українці - про це свідчить кількість козацьких цвинтарів на новій і єдиній карті проекту "Карта старовинних цвинтарів з кам’яними (козацькими) хрестами".

"І якщо хтось ще колись скаже, що південь - "ісконна рускіє зємлі"... Нас чекає титанічна праця - відновити історію - врятувати старовинні українські цвинтарі з кам'яними хрестами, які цілеспрямовано руйнували в період російської окупації. А за 30 років незалежності українській владі до цього гігантського й унікального пласту української спадщини не було жодного діла. Злочинна байдужість", - каже керівник "Україна Інкогніта".

Він наголошує, що байдужість до своєї історичної пам'яті в майбутньому поставить під сумнів незалежність, бо зараз наші герої гинуть за землю, цінність якої в історії, культурі та традиціях.

Краєзнавці закликають ділитися локаціями з кам'яними хрестами для створення карти

"Ми з командою "Україна Інкогніта" розшукуємо та досліджуємо старі кладовища, на яких збереглися так звані "козацькі" хрести. Переважно хрести робили з пісковику. Поклади пісковику у нас є майже всюди", - розповідає Роман Маленков.

Фото: Майже всі старі цвинтарі заросли травою, їх можна знайти на місці хуторів (Максим Назаренко)

Майже всі старі кладовища занедбані, зарослі травою, кущами та захаращені, зауважує знавець. Буває така картина, що кладовища можна знайти на схилах балок, ярів, на території зниклих хуторів.

"На фото старі хрести з Трахтемирівського півострова, а саме - зі зниклого села Зарубенці. Залишки кладовища зараз знаходяться в лісі. Я звертаються до всіх друзів з усіх регіонів України: якщо ви бачили та знаєте місця кладовищ з старими кам'яними хрестами, пишіть. Ми зробили карту з місцями, де збереглися старі хрести. Тільки разом ми збережемо нашу культуру, історію", - наголошує мандрівник.

Нагадаємо, ми писали, що Василь Симиренко був найкращим меценатом Києва.