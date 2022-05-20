Удвічі більше пропозицій. Оренда житла в Києві продовжує дешевшати

Середня вартість оренди житла в Києві під час війни знизилася приблизно на 22%.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на дослідження Olx. Нерухомість. Там проаналізували ціни на квартири, які зараз здають в оренду.

Повідомляється, що через війну і вимушені переїзди до інших населених пунктів, де зараз більш безпечно, українці стали шукати орендоване житло удвічі частіше.

Так, якщо ще за день до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну (24 лютого) орендою цікавилися 1,6 млн разів, то зараз це число зросло до 2,7 млн. Найпопулярніший запит — "квартира" (таких запитів виявилося близько 2,3 млн).

Кількість приміщень, які здають в оренду в Києві, зросла в порівнянні з довоєнним часом удвічі.

"До 23 лютого можна було вибирати більш ніж з 20 тисяч будинків, а у травні їх вже понад 40 тисяч. Водночас середня вартість оренди у травні, навпаки, знизилася майже на 22% і становить менш як 9 тисяч грн на місяць", — йдеться у повідомленні.

Фото: Як змінювалися середні ціни на оренду житла у деяких регіонах України (Olx. Нерухомість)

Як видно на графіку, у відносно безпечних регіонах України (наприклад, Хмельницька та Черкаська області), кількість оголошень про здачу житла в оренду знизилася. Також у всіх зазначених на графіку регіонах ціни за оренду квартир зростають. Крім Київської області: тут ціни, навпаки, значно знизилися.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштує оренда квартир в Києві під час війни.