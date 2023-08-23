"Очень скучали по дому". Как дети возвращаются в украинские школы после жизни за границей

Как дети-беженцы вынужденно учились в зарубежных школах и что нужно для возвращения к обучению дома – читайте подробнее.

Многие дети, которые вынуждены были вместе с родителями выехать за границу из-за войны, в этом году возвращаются в Украину и снова идут в школы – кто-то в те же, куда ходил раньше, а другие – уже в других регионах, потому что их города оккупированы россиянами, а школы – разрушены.

Если дети учились за границей онлайн по украинской программе, их легко переводят в следующий класс. А те, кто пошел в местные школы, обычно просят справки об обучении за рубежом.

TRAVEL РБК-Украина пообщалась с родителями детей, которые учились за границей и вернулись домой. Публикуем их истории.

Юлия Олейник: "Дочка быстро выучила язык и училась на "отлично"

Юлия Олейник с дочерью приехала в Германию в середине марта 2022 года. Жили в городке Таненнгаузен в Баварии. Ее старшая дочь в то время была ученицей 8 класса юридического лицея.

"Три месяца нас не трогали, и дочь закончила год обучения вместе со своим украинским классом онлайн. Через три месяца пребывания в Германии всех школьников обязывают идти в местные школы", – рассказывает Юлия Олейник РБК-Украина.

Из документов для приема в школу ее попросили написать заявление на зачисление в школу и заполнить анкету с любимыми предметами в школе. Взяли дочь у Willkommen – адаптационный класс, где вместе учились украинцы, турки и сирийцы.

Из предметов у детей были математика (вместе алгебра и геометрия), немецкий язык, английский, физическая культура и искусство. В классе вместе с девочкой были дети от 10 до 15 лет. С сентября Марину приняли в 8-й класс немецкой школы, хотя в украинской школе она уже перешла в 9-й.

Хотя ребенок учился сразу по двум программам, сложностей из-за этого не возникало, говорит Юлия. Так получилось, что дочь посещала немецкую школу, когда в украинских школах были каникулы. В украинской школе параллельно училась с немецким только в сентябре. Девочка все время занималась дома после школьных уроков.

Фото: Детей из Украины в Германии обычно сначала засчитывают в адаптационные классы, а затем – к общим (unsplash.com)

"Не могу сказать, что было тяжело. Немецкая программа очень отстает от украинского. Язык ребенок быстро выучил. Учился, можно сказать, на "отлично". Хотя в украинской школе средний балл 7-8. Учителя были немецкие и украинские, которые помогали с переводом нашим ученикам. Отношение педагогов было довольно положительным. Они поддерживали и помогали и даже давали вещи, в которых мы нуждались", – вспоминает она.

В конце сентября 2022 семья вернулась в Украину. Перед выездом из страны написали только заявление на прекращение учебы в связи с возвращением домой, сдали учебники. С какими-либо дополнительными бюрократическими моментами не сталкивались.

"В школе в последний день обучения с ней прощались ученики и учителя, желали всего лучшего", – говорит женщина.

Чтобы перейти в следующий класс в украинской школе, семью не просили никаких дополнительных документов, поскольку во время жизни в Германии она продолжала обучение по украинской программе. Поэтому просто продолжила обучение вместе со всем классом.

Наталья Юрченко: "В Германии – существенная нехватка учителей"

Наталья Юрченко с двумя сыновьями после вторжения РФ в Украину прожила в Германии полтора года. Первый месяц пребывания в стране семья жила у родственников в Берлине, а при переезде в городок Гриммен ее детей сразу зачислили в немецкую школу.

"Мы тогда начали жить на севере страны – в той земле, на которую после Второй мировой имел влияние Советский Союз. Это очень сильно повлияло на наши впечатления от страны в целом. Я свободно общаюсь на немецком, поэтому отношение немцев ко мне несколько отличалось. Практически сразу мне предлагали работу, что значительно улучшало мое материальное положение", – рассказывает Наталья.

Старший сын Натальи – очень старательный в учебе. Но из-за недостаточного уровня владения языком детей отправили повторно в предыдущие классы.

Фото: Наталья Юрченко с двумя сыновьями прожила в Германии полтора года. Семья вернулась в Украину (предоставлено РБК-Украина)

"Сын чрезвычайно переживал из-за того факта, что остался на второй год в третьем классе. Мы знали, что будем возвращаться в Украину, и дети хотели выбрать онлайн-обучение в украинской школе. Но по законам Германии дети такого юного возраста не могут быть дома сами. Поэтому старший сын, чтобы не потерять год, учился в двух школах: до обеда – в немецкой, после обеда – в украинской. Это было слишком тяжело для младшего, поэтому он таки год потерял и теперь снова идет во второй класс. Но уже дома", – говорит она.

Старшему сыну понравилось то, что обучающая программа в немецкой школе была достаточно простой. Он с легкостью получал отметки.

"А учитывая, что он был единственным украинцем в классе и все обучение проходило на немецком языке, можно сделать выводы о нагрузке. Младшему очень нравилось отношение учителей и группа продленного дня. А еще – еда. Вот питание там и правда довольно неплохое. Можно выбирать из нескольких вариантов и заказывать именно то, что понравится ребенку. Мне как маме понравилось то, что дети на больших перерывах постоянно были на улице. Даже в дождь. На улице они могли выбегаться, выкрикиваться, наиграться и спокойно продолжать учебу", – вспоминает женщина.

Дети очень скучали по своим классам и учителям в Украине. Старший учился по семейному типу обучения в украинской школе.

"И когда сын увидел фотографии из школы (дети делали какой-то проект), то он начал плакать и проситься домой. Ведь его одноклассники учатся в его школе, а он не с ними. Поэтому тяжело было эмоционально. Младший в принципе не любит учиться, поэтому скучал исключительно по друзьям", – делится Наталья Юрченко.

Фото: Сын увидел фото из украинской школы, начал проситься домой (предоставлено РБК-Украина)

Женщина заметила, что в Германии существенный недостаток учителей.

"Зарплаты у учителей не самые маленькие, но с вычетом налогов, уплатой коммунальных платежей, у учителей остается не так уж много денег на проживание. Еще я заметила, что один учитель может преподавать диаметрально противоположные предметы: английский и информатику, или немецкий и математику", – делится она наблюдениями.

Семья вернулась в Украину в середине июля. В немецкой школе Наталья получила справку об учебе детей, и этого было достаточно директорату в Украине, чтобы не исключать детей из школы.

Катерина Крыжановская: "Первые недели в Киеве сын ходил и кайфовал: "О, надписи на родном языке!"

Катерина Крыжановская – из временно оккупированного россиянами Мелитополя Запорожской области. Уехала из города 24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, как только начались взрывы. Пришлось достаточно попутешествовать, признается женщина. Но путешествия, к сожалению, были вынужденными.

"У меня на тот момент водительский стаж был три месяца. Домчала я детей и животных вплоть до Болгарии, через почти всю Украину, Приднестровье. Да-да, так я заблудилась и не на тот контрольно-пропускной пункт выехала. Дальше – через Молдову, Румынию", – вспоминает Катерина.

Так случилось, что с мужем она развелась. Затем прошлым летом женщина с двумя дочками уехала в Украину, а 12-летний сын остался с отцом в Болгарии. Там сыну найти друзей среди сверстников не удалось.

Фото: Если дети за границей учились по украинской программе, для перевода в следующий класс после возвращения в Украину не требуется практически никаких документов (Getty Images)

"Вроде и похожий менталитет, но друзей он там не нашел. Ни одного. Глеб вообще не смог общаться с болгарскими детьми. Там многие семьи поддерживают Россию. К переселенцам не у всех хорошее отношение. Также присутствует языковой барьер. Английский Глеб хорошо понимает и умеет свободно общаться, но и это не помогло ему интегрироваться в общество болгарских подростков. Даже при хорошем уровне английского языковой барьер все равно есть", – отмечает она.

Сын Катерины во время пребывания в Болгарии учился онлайн. И в мае этого года приехал к маме в Киев. Будет учиться в одной из киевских школ. Для зачисления в школу нужны были только справки ВПЛ, справка от врача и табель, который предоставила школа онлайн.

"Он мог бы учиться онлайн от нашей мелитопольской школы, но попросил оформить в обычную киевскую, чтобы учиться вместе с другими детьми. Что мы и сделали. Сказал, что очень хочет домой, и больше не может там. Первые недели в Киеве ходил и кайфовал: "О, надписи на родном языке", "Ооо, я понимаю, о чем говорят люди", "Все улыбаются". Он очень рад, что вернулся", – говорит женщина.

Раньше мы писали, как будет проходить учебный год в Украине и к чему готовиться родителям.

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