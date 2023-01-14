Справки и документы. Как пройти границу при въезде в большинство стран: советы

Миграционные и таможенные процедуры в каждой стране мира – один из тревожных этапов путешествия для всех – и беженцев, и туристов.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Travel рассказывает, как свести к минимуму проблемы, которые могут возникнуть при въезде в другую страну.

Как вести себя во время миграционного контроля и что нужно знать украинцам – читайте подробнее.

Обратите внимание. В публикации речь не идет о получении виз в те или иные страны. Об условиях и визовых режимах, условиях въезда для украинцев нужно проверять в каждом случае отдельно.

Вопросы на границе и выезд беженцев: что нужно знать

Важная часть прохождения миграционного процесса – быть уверенным и отвечать на вопросы прямо и лаконично, не сообщать сразу много информации. Общаться нужно корректно, даже если вы устали и перенесли длительный перелет или ночной переезд в поезде.

Частые вопросы, которые может задать офицер миграционной службы:

Надолго ли вы едете в страну?

Какова цель поездки?

Где вы остановились?

Это вполне стандартные вопросы, на которые легко ответить. Например, на вопрос о целях поездки можно просто ответить "туризм".

Прохождение границы беженцами из Украины. Если вы едете в страну ЕС во время войны, из дополнительных документов вас могут запросить, например, документы на животное. Для перелета в Канаду, США и Великобританию у вас заранее должны быть готовы документы, позволяющие въезд в эти страны именно по программам для беженцев. В каждой из этих стран свои требования, и их готовят обычно за несколько месяцев до поездки.

Фото: При въезде в Британию, США или Канаду нужно заранее подготовить визовые документы (Getty Images)

В некоторых странах такие проверки более строги, чем в других. К примеру, репутацию "строгих" имеют Соединенные Штаты и Израиль. А Сербия и Грузия в целом достаточно мягкие. Иногда при посещении одной страны гражданину автоматически запретят въезд в другую. Теоретически, если человек посетил Израиль, он не может ехать в Иран. Однако на практике это может быть совсем не так: путешественники сообщают о многочисленных случаях, когда это правило не работает.

Дополнительные документы, которые могут проверять

Как правило, большинству путешественников из Украины, если они едут в ЕС во время войны, не требуется много дополнительных документов, кроме паспорта. Однако всегда есть исключения. Авиакомпания вряд ли пустит пассажиров на борт самолета, если у них нет необходимых подтверждающих документов для конечного пункта назначения.

Примеры документов, которые иногда требуют:

Подтверждение дальнейшего путешествия/обратного билета;

Подтверждение средств/выписка с банковского счета;

Бронирование жилья;

Страховка для путешествий.

Прививки для Африки и таможня в Австралии. Правила со всего мира

Некоторые страны требуют к поездке сделать определенные прививки. Так, для въезда в Уганду нужно, чтобы посетители заранее получили прививку от желтой лихорадки, Кения требует предъявления обратного билета, а Сейшельские острова — брони и оплаты проживания заранее.

У каждой страны — свои правила, поэтому обязательно проверьте конкретные требования того направления, куда вы запланировали поездку.

Фото: В островных странах обычно устанавливают довольно строгие правила ввоза вещей (unsplash.com)

Иногда нужно заполнить формы, указав свой адрес в этой стране (например, адрес гостиницы) и контактный номер. например, это просят сделать еще в самолете в Великобританию. Хорошо заранее выписать такую информацию и быть готовым, что по прибытии может не быть доступа в интернет.

Кроме миграционного контроля, есть еще таможня. Для большинства людей, если это туристы, она при пересечении границы не столь важна. Задача таможенных органов – контролировать лиц, чтобы они не завезли товары без налогообложения или опасные предметы.

Большинство пассажиров поездов и самолетов с подобным не сталкивается. Но есть исключения. В частности, яркие примеры – Новая Зеландия и Австралия. Это островные государства, где считают, что их экосистемы очень уязвимы к чужеродным видам и болезням, которые могут там закрепиться.

В Австралии и Новой Зеландии традиционно строгие правила, и посетители должны декларировать определенные вещи, которые в другие страны можно ввозить свободно. К примеру, декларированию подлежат предметы стоимостью свыше 900 австралийских долларов, свыше 2.25 литров алкогольных напитков, свыше 50 штук сигарет или 50 сигар.

Необходимо декларировать все продукты питания, а также предметы, производимые из животного или растительного сырья, деревянные изделия. Не разрешается ввоз (за исключением определенных случаев) огнестрельного оружия, других видов оружия, запрещенных наркотических препаратов.

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