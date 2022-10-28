Без опыта и знания языка. Какие вакансии и зарплату предлагают украинцам в Германии

Германия подстраивает свой рынок труда для украинцев. Все чаще нашим гражданам предлагают работу без обязательного знания языка и опыта.

К таким изменениям крупные компании побуждает большое количество украинских беженцев, рассказали TRAVEL РБК-Украина в Миграционной платформе EWL.

Что изменилось в требованиях работодателей для украинцев

Крупные компании в Германии изменяют подход к поиску рабочих, отмечают эксперты. Ранее немецкие работодатели брали на работу преимущественно иностранцев, которые хорошо владеют немецким и являются высококвалифицированными работниками.

Теперь украинцам все чаще стали предлагать простую физическую работу, где знание немецкого языка и опыт работы не обязательны, заметили эксперты платформы EWL, которая трудоустраивает иностранцев в Польше, Германии и других европейских странах.

"Теперь работодатели считают, что достаточно, чтобы один работник владел немецким на коммуникативном уровне и мог объяснить остальным землякам, что и как нужно делать. Также этот человек обеспечивает эффективную коммуникацию между польскими работодателями и работниками", - говорит Михалина Селевич, директор по вопросам международного развития миграционной платформы.

Фото: Компаниям достаточно одного украинца, владеющего немецким языком (unsplash.com/arno-senoner)

Она добавляет: подобная практика давно оправдала себя в Польше, ведь со значительно меньшим числом свободных вакансий страна смогла трудоустроить в два раза больше беженцев из Украины, чем более мощная немецкая экономика. По результатам исследования EWL и Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета, 55% беженцев не знают немецкого языка.

"Кроме того, работодатели также начали предлагать жилье для своих работников. Это тоже сугубо польская практика. Это сразу снимает проблему с поиском жилья и делает трудоустройство в Германии более привлекательным", - отмечает Михалина Селевич.

Фото: Работа для украинок на производстве (gettyimages.com)

Сколько зарабатывают украинцы в Германии и какие вакансии доступны

Сейчас для граждан Украины появилось много вакансий, предполагающих выполнение простой физической работы. Немецкие работодатели заинтересованы в наших работниках на длительный срок. Среди таких предложений:

гастрономия;

логистические склады (комплектация товаров);

на предприятиях пищевой, перерабатывающей промышленности, автомобильной отрасли.

Украинцы, нашедшие работу в Германии после начала войны, согласно опросу, в среднем зарабатывают 1467 евро (на руки) в месяц – это 54 тысячи гривен.

1000 –1999 евро (38,4-76,6 тыс. грн) – получают 45% респондентов;

свыше 2000 евро (76,7 тыс. грн) – 26% опрошенных.

Со знанием немецкого и английского люди трудоустраиваются на высококвалифицированную работу.

Инфографика: Средняя зарплата для украинцев в Германии по профессиям (предоставлена EWL)

В немецкой сфере услуг и торговли нашли работу представители большинства профессий, даже руководители и менеджеры, высококвалифицированные специалисты, учителя и работники образования, офисные и физические работники.

Большинство украинцев, работавших в сфере услуг и торговли в Украине, остались в своей отрасли и на немецком рынке труда.

По данным Федерального статистического ведомства на 1 сентября, в стране насчитывалось 881 тысяч вакансий. При этом работу в Германии нашли уже 160 тысяч украинцев.

Статус временной защиты, согласно данным Агентства ООН по правам беженцев, по состоянию на 8 октября получили уже 815 тысяч наших граждан.

Напомним, мы писали, какие вакансии предлагают украинкам в Европе осенью.