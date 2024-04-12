Доступные цены и природа. Почему стоит отправиться в Карпаты отдохнуть в мае

Весна в Карпатах – особый сезон с комфортной погодой и природой, которая радует свежестью зелени и цветением. Это едва ли не лучшее время для прогулок в горах и тихого отдыха.

Какие виды досуга доступны туристам в Карпатах весной, пока нет массового наплыва отдыхающих и сколько стоит проживание, в колонке для РБК-Украина рассказывает основатель туристического портала "На море и в горы" Алексей Войцеховский.

Отдых на майские праздники в Карпатах

Весна в Карпатах – волшебное время, когда природа просыпается к жизни, а горы оживают яркими красками и запахами свежей зелени. Это идеальный период для отдыха и восстановления после зимы, когда можно наслаждаться теплом солнечных лучей, положительными эмоциями и приключениями в сердце украинских Карпат.

Май и июнь – чуть ли не самое идеальное время для отдыха в Карпатах. Это период, когда погода наиболее благоприятна для путешествий, пешеходных прогулок и активных видов отдыха. Пока не жарко, но уже и не холодно. Зелень свежая, реки полноводные и весенние экскурсии к живописным водопадам, горным вершинам или старинным церквям и монастырям доставят наибольшее эстетическое удовольствие.

К тому же, в настоящее время Карпаты не переполнены туристами, а это означает не только тишину и покой, которых многим так не хватает, но и приятные цены, которые позволят сэкономить семейный бюджет во время такого путешествия.

Фото: Весна в Карпатах (gettyimages.com)

Туристы уже активно бронируют жилье на Пасху и праздники

Уже сейчас туристы начали активный поиск и бронирование жилья на Пасху и майские праздники в Карпатах. Украинцы проявляют значительный интерес к этому региону, потому что к украинским морям поехать или невозможно, или опасно. Многие владельцы усадеб сообщают о начале горячего сезона на первые даты мая. Также определенное количество карпатских отельеров рассказывают об уже значительном спросе на бронирование жилья на летние даты.

Пасха в Карпатах – погружение в традиции

Пасха в Карпатах – это особенное время, когда во время отдыха на природе можно погрузиться в украинские религиозные традиции и культурные обряды. Празднование Пасхи включает в себя также вкусные блюда и неповторимую атмосферу. Этот праздник символизирует победу над смертью и воплощение идеи о вечной жизни.

В карпатской традиции Пасхальный понедельник называется Обливальным, когда парни обливают девушек водой, а на следующий день, во вторник, девушки могут отплатить им тем же. Пасхальная неделя, также известная как Светлая неделя, завершается в Карпатах Поминальным воскресеньем.

Активный отдых весной в Карпатах

Весенний отдых в Карпатах – лучшее время для увлекательных физических активностей. После зимы можно получить приятные нагрузки. Основные популярные активности, которые выбирают большинство туристов:

Прогулка на лошадях . Это интересные приключения, приносящиее радость как взрослым, так и детям. Они не нуждаются в особых усилиях. Весенние живописные горные тропы позволят насладиться красотой природы и невероятными видами.

Это интересные приключения, приносящиее радость как взрослым, так и детям. Они не нуждаются в особых усилиях. Весенние живописные горные тропы позволят насладиться красотой природы и невероятными видами. Велотур изм. Велосипедные маршруты разной сложности и продолжительности позволяют почувствовать адреналин от преодоления горных дорог и насладиться свежим воздухом Карпат. Такие велотропы и маршруты есть в каждой местности Карпат, что делает этот вид отдыха универсальным. Велосипеды можно привезти с собой или взять в местных пунктах проката снаряжения.

Велосипедные маршруты разной сложности и продолжительности позволяют почувствовать адреналин от преодоления горных дорог и насладиться свежим воздухом Карпат. Такие велотропы и маршруты есть в каждой местности Карпат, что делает этот вид отдыха универсальным. Велосипеды можно привезти с собой или взять в местных пунктах проката снаряжения. Рыбалка. Весенние водоемы Карпат наполнены рыбой, что делает рыбалку одним из популярных развлечений в этот период. Отправьтесь на рыбалку и почувствуйте спокойствие и гармонию, наблюдая за разделением горных потоков. Однако следует учитывать, что есть сезонные запреты рыбалки из-за нереста. Тогда ситуацию спасут локальные форелевые хозяйства. Они есть почти в каждом населенном пункте Карпат и ловить рыбу в частных прудах можно в любое время.

Весенние водоемы Карпат наполнены рыбой, что делает рыбалку одним из популярных развлечений в этот период. Отправьтесь на рыбалку и почувствуйте спокойствие и гармонию, наблюдая за разделением горных потоков. Однако следует учитывать, что есть сезонные запреты рыбалки из-за нереста. Тогда ситуацию спасут локальные форелевые хозяйства. Они есть почти в каждом населенном пункте Карпат и ловить рыбу в частных прудах можно в любое время. Для экстремалов. Для искателей экстремальных впечатлений предложат полеты на параглайде. Так можно ощутить состояние свободного полета над горными вершинами и поразительными пейзажами. Такой вид досуга можно найти, если выбрать отдых на Драгобрате или Пилипце, ведь основные такие центры сосредоточены в этих местностях из-за особенности ландшафта.

Фото: В Карпаты уезжают для душевного отдыха (gettyimages.com)

Релакс и духовный отдых в Карпатах

Кроме активных развлечений следует позаботиться и о восстановлении физических сил и эмоционального заряда. Сейчас очень популярно направление туристических мероприятий, направленных на релаксацию и духовное развитие. Такие занятия помогут забыть о ежедневных заботах, избавиться от стресса и достичь покоя и внутренней гармонии.

Ретриты . ​ ​ ​ Это не только отдых, но и возможность погрузиться в мир медитации, йоги и духовного развития. Проведение медитационных сессий и лекции в окружении природы помогают поддержать положительные эмоции, что очень важно в условиях войны.

. Это не только отдых, но и возможность погрузиться в мир медитации, йоги и духовного развития. Проведение медитационных сессий и лекции в окружении природы помогают поддержать положительные эмоции, что очень важно в условиях войны. Йога-туры . В весенний период в Карпатах также проходит большое количество йога-туров. Групповые занятия на свежем воздухе с видами на Говерлу или Петрос или индивидуальные сессии с опытными инструкторами помогают обрести гармонию тела и души, а также зарядиться положительной энергией от природы.

В весенний период в Карпатах также проходит большое количество йога-туров. Групповые занятия на свежем воздухе с видами на Говерлу или Петрос или индивидуальные сессии с опытными инструкторами помогают обрести гармонию тела и души, а также зарядиться положительной энергией от природы. Фото-туры . Весной это отличная возможность запечатлеть красоту природы на своей камере или телефоне. Такие поездки можно совершать как самостоятельно, так и вместе с опытными фотографами, которые помогут найти лучшие места для фотосъемки, а также поделятся полезными советами.

Весной это отличная возможность запечатлеть красоту природы на своей камере или телефоне. Такие поездки можно совершать как самостоятельно, так и вместе с опытными фотографами, которые помогут найти лучшие места для фотосъемки, а также поделятся полезными советами. Горячие карпатские чаны. После активностей самое время перейти к телесному расслаблению. Сочетание традиционных карпатских чанов с великолепными видами горных пейзажей создает волшебный эффект релаксации и восстановления. Окунание в горячий чан поможет улучшить обмен веществ, укрепить иммунитет и обеспечит максимальный комфорт после насыщенного дня в горах.

Фото: Жилье для туристов вблизи Драгобрата (booking.com)

Сколько стоит проживание в Карпатах весной

Если говорить о финансовой составляющей путешествия в Карпаты во второй половине весны, то есть хорошие новости. Сейчас есть возможность сэкономить бюджет на отдых, потому что цены в этот период намного ниже зимних и летних.

В среднем за обычный двухместный номер в этот период придется заплатить 700-800 грн в сутки. Отдельные коттеджи можно арендовать от 1200 грн в сутки.



Следовательно, поводов, чтобы посетить Карпаты в апреле и мае – достаточно. Для жителей больших городов, в которых часто звучит тревога, можно еще добавить возможность хорошо выспаться в карпатской природной тишине – это очень важно и актуально для многих в это время.

Напомним, мы писали, куда можно поехать любоваться цветами в Украине на уикенд. Многие локации – на Закарпатье.

Также мы писали, как украинцы относятся к отдыху во время войны. Большинство выбирают спокойный отдых с прогулками.