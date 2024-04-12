Доступные цены и природа. Почему стоит отправиться в Карпаты отдохнуть в мае

Чем интересен отдых в Карпатах весной и какие цены на проживание в мае – в колонке Алексея Войцеховского для РБК-Украина.
Весна в Карпатах – особый сезон с комфортной погодой и природой, которая радует свежестью зелени и цветением. Это едва ли не лучшее время для прогулок в горах и тихого отдыха.
Какие виды досуга доступны туристам в Карпатах весной, пока нет массового наплыва отдыхающих и сколько стоит проживание, в колонке для РБК-Украина рассказывает основатель туристического портала "На море и в горы" Алексей Войцеховский.
Весна в Карпатах – волшебное время, когда природа просыпается к жизни, а горы оживают яркими красками и запахами свежей зелени. Это идеальный период для отдыха и восстановления после зимы, когда можно наслаждаться теплом солнечных лучей, положительными эмоциями и приключениями в сердце украинских Карпат.
Май и июнь – чуть ли не самое идеальное время для отдыха в Карпатах. Это период, когда погода наиболее благоприятна для путешествий, пешеходных прогулок и активных видов отдыха. Пока не жарко, но уже и не холодно. Зелень свежая, реки полноводные и весенние экскурсии к живописным водопадам, горным вершинам или старинным церквям и монастырям доставят наибольшее эстетическое удовольствие.
К тому же, в настоящее время Карпаты не переполнены туристами, а это означает не только тишину и покой, которых многим так не хватает, но и приятные цены, которые позволят сэкономить семейный бюджет во время такого путешествия.
Фото: Весна в Карпатах (gettyimages.com)
Уже сейчас туристы начали активный поиск и бронирование жилья на Пасху и майские праздники в Карпатах. Украинцы проявляют значительный интерес к этому региону, потому что к украинским морям поехать или невозможно, или опасно. Многие владельцы усадеб сообщают о начале горячего сезона на первые даты мая. Также определенное количество карпатских отельеров рассказывают об уже значительном спросе на бронирование жилья на летние даты.
Пасха в Карпатах – это особенное время, когда во время отдыха на природе можно погрузиться в украинские религиозные традиции и культурные обряды. Празднование Пасхи включает в себя также вкусные блюда и неповторимую атмосферу. Этот праздник символизирует победу над смертью и воплощение идеи о вечной жизни.
В карпатской традиции Пасхальный понедельник называется Обливальным, когда парни обливают девушек водой, а на следующий день, во вторник, девушки могут отплатить им тем же. Пасхальная неделя, также известная как Светлая неделя, завершается в Карпатах Поминальным воскресеньем.
Весенний отдых в Карпатах – лучшее время для увлекательных физических активностей. После зимы можно получить приятные нагрузки. Основные популярные активности, которые выбирают большинство туристов:
Фото: В Карпаты уезжают для душевного отдыха (gettyimages.com)
Кроме активных развлечений следует позаботиться и о восстановлении физических сил и эмоционального заряда. Сейчас очень популярно направление туристических мероприятий, направленных на релаксацию и духовное развитие. Такие занятия помогут забыть о ежедневных заботах, избавиться от стресса и достичь покоя и внутренней гармонии.
Если говорить о финансовой составляющей путешествия в Карпаты во второй половине весны, то есть хорошие новости. Сейчас есть возможность сэкономить бюджет на отдых, потому что цены в этот период намного ниже зимних и летних.
В среднем за обычный двухместный номер в этот период придется заплатить 700-800 грн в сутки. Отдельные коттеджи можно арендовать от 1200 грн в сутки.
Следовательно, поводов, чтобы посетить Карпаты в апреле и мае – достаточно. Для жителей больших городов, в которых часто звучит тревога, можно еще добавить возможность хорошо выспаться в карпатской природной тишине – это очень важно и актуально для многих в это время.
Напомним, мы писали, куда можно поехать любоваться цветами в Украине на уикенд. Многие локации – на Закарпатье.
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