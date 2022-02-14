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Домовилися із страховиками. SkyUp продовжує літати та відновлює продаж квитків

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Понеділок 14 лютого 2022 17:15
Домовилися із страховиками. SkyUp продовжує літати та відновлює продаж квитків Фото: Літак компанії SkyUp в аеропорту "Бориспіль" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Євгенія Тугушева

На сайті перевізника доступні квитки для продажу на всі дати

Завдяки спільним діям авіакомпанії та уряду SkyUp залишається в українському небі у повному обсязі. Авіаперевізник працює у штатному режимі.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт SkyUp.

Компанія відновлює продаж квитків на всі рейси. Вони вже доступні на нашому сайті. Завдяки спільним діям авіакомпанії та уряду SkyUp залишається в українському небі у повному обсязі. Авіаперевізник працює у штатному режимі:

"Ми раді повідомити пасажирам, що продаж квитків знову відкритий на всі дати, а SkyUp у повному обсязі залишається в українському небі. Перемовини зі страховиками були складними, й наші закордонні партнери продовжують регулярно оцінювати власні ризики й вести моніторинг ситуації".

Однак зараз спільними зусиллями з Міністерством інфраструктури України та Урядом ми зуміли досягти результатів — польоти в Україну залишаються безпечними й захищеними.

"Це чудовий приклад ефективної співпраці бізнесу й держави, але головне — гарантія всім пасажирам, що вони можуть спокійно планувати подорож", — сказав Дмитро Сєроухов, генеральний директор SkyUp Airlines.

Що відбулося із рейсом компанії SkyUp на вихідних

Раніше ескалація інформаційної ситуації навколо України призвела до того, що ряд страхових компаній повідомили про припинення страхування літаків для польотів над Україною. Це створювало ризик обмеження польотів у повітряному просторі України.

У компанії висловили слова вдячності пасажирам:

"Ми вдячні нашим пасажирам за розуміння обставин та спокійне, відповідальне ставлення до ситуації. Ми тримаємо руку на пульсі та будемо комунікувати будь-які зміни, якщо вони матимуть місце. У ці непрості часи ми робимо все, щоб забезпечити стабільний та комфортний сервіс для клієнтів".

При здійсненні рейсу з Португалії в аеропорт Бориспіль літак компанії SkyUp Boeing 737-800 із реєстрацією UR-SQO сів у Кишиневі на вимогу лізингодавця.

"12 лютого лізингодавець з Ірландії повідомив про негайну заборону на виліт літака у повітряний простір України. Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутися до лізингодавця, власник літака дав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва", - заявили у перевізника.

Там уточнили, що з Кишинева пасажирів відвезуть до Києва автобусами.

Нагадаємо, у Wizz Air розповіли, чи змінять графік рейсів до України.

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