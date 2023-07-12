Где в Чехии дешевле всего арендовать жилье: цены в регионах

С 1 июля в Чехии изменились условия проживания украинских беженцев. Через 5 месяцев пребывания большинству украинцев нужно арендовать жилье самостоятельно.

Чтобы хватало денег на аренду, беженцам советуют переезжать в регионы. Где в Чехии дешевле всего арендовать квартиру, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Где арендная плата за квартиры ниже

Самое дорогое жилье – в Праге. В столице Чехии квадратный метр обойдется в среднем 342 кроны (14,34 евро). Тем, кто хочет жить только в столице, следует знать, что самые дешевые квартиры расположены в периферийных районах Праги с плохой доступностью к центру.



Самые дешевые квартиры в Чехии можно найти в Устецком (172 кроны – 7,21 евро) и Моравско-Силезском краях (180 крон – 7,54 евро).

Низкие цены на жилье в этих регионах связаны с промышленным прошлым и расположением вблизи границ. Например, город Острава на северо-востоке Чехии в 15 км от границы с Польшей – третий по величине после Праги и Брно. Город известен тяжелой промышленностью в прошлом. Сейчас Острава хоть и начинает разнопланово развиваться, но пройдет немало времени, пока арендная плата будет соответствовать новому уровню.

Инфографика: Средние цены аренды жилья за квадратный метр в регионах Чехии (РБК-Украина)

Почему большие квартиры арендовать выгоднее

На портале BezRealitky советуют арендовать квартиры большей площади, чтобы сэкономить деньги. Меньшее жилье дороже в соотношении к площади. В больших квартирах можно проживать вместе с другими семьями. Например, если арендовать четырехкомнатную квартиру, то несколько человек сэкономят тысячи крон в месяц, чем если бы каждый жил отдельно.

Фото: Квартира в аренду (unsplash.com/patrick-perkins)

На что обращать внимание при поиске жилья

Дешевая цена при аренде жилья иногда должна насторожить – возможно квартира имеет скрытые недостатки.

К примеру, в квартирах со слабым отоплением и высокой влажностью воздуха часто появляется плесень, в неутепленных квартирах зимой отопление будет обходиться дороже. В старой мягкой мебели могут жить клещи.

Существенно дешевле квартиры, в ремонт которых владельцы не хотят вкладывать деньги. Также из-за объявлений можно встретить несанкционированные жилые помещения, как гаражи или подвалы, которые сдают из-за того, что на рынке наблюдается дефицит квартир малой площади, а цены на них выросли. Следует учитывать, что проживание в таких помещениях вредно для здоровья.

Напомним, мы писали, сколько стоит арендовать жилье в самых больших городах Германии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.