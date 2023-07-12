ua ru
Ср, 12 июля News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Где в Чехии дешевле всего арендовать жилье: цены в регионах

Новина українською →
Среда 12 июля 2023 08:30
Где в Чехии дешевле всего арендовать жилье: цены в регионах Фото: Жилой квартал в Брно (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

С 1 июля в Чехии изменились условия проживания украинских беженцев. Через 5 месяцев пребывания большинству украинцев нужно арендовать жилье самостоятельно.

Чтобы хватало денег на аренду, беженцам советуют переезжать в регионы. Где в Чехии дешевле всего арендовать квартиру, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Где арендная плата за квартиры ниже

Самое дорогое жилье – в Праге. В столице Чехии квадратный метр обойдется в среднем 342 кроны (14,34 евро). Тем, кто хочет жить только в столице, следует знать, что самые дешевые квартиры расположены в периферийных районах Праги с плохой доступностью к центру.

Самые дешевые квартиры в Чехии можно найти в Устецком (172 кроны – 7,21 евро) и Моравско-Силезском краях (180 крон – 7,54 евро).

Низкие цены на жилье в этих регионах связаны с промышленным прошлым и расположением вблизи границ. Например, город Острава на северо-востоке Чехии в 15 км от границы с Польшей – третий по величине после Праги и Брно. Город известен тяжелой промышленностью в прошлом. Сейчас Острава хоть и начинает разнопланово развиваться, но пройдет немало времени, пока арендная плата будет соответствовать новому уровню.

Где в Чехии дешевле всего арендовать жилье: цены в регионах

Инфографика: Средние цены аренды жилья за квадратный метр в регионах Чехии (РБК-Украина)

Почему большие квартиры арендовать выгоднее

На портале BezRealitky советуют арендовать квартиры большей площади, чтобы сэкономить деньги. Меньшее жилье дороже в соотношении к площади. В больших квартирах можно проживать вместе с другими семьями. Например, если арендовать четырехкомнатную квартиру, то несколько человек сэкономят тысячи крон в месяц, чем если бы каждый жил отдельно.

Где в Чехии дешевле всего арендовать жилье: цены в регионахФото: Квартира в аренду (unsplash.com/patrick-perkins)

На что обращать внимание при поиске жилья

Дешевая цена при аренде жилья иногда должна насторожить – возможно квартира имеет скрытые недостатки.

К примеру, в квартирах со слабым отоплением и высокой влажностью воздуха часто появляется плесень, в неутепленных квартирах зимой отопление будет обходиться дороже. В старой мягкой мебели могут жить клещи.

Существенно дешевле квартиры, в ремонт которых владельцы не хотят вкладывать деньги. Также из-за объявлений можно встретить несанкционированные жилые помещения, как гаражи или подвалы, которые сдают из-за того, что на рынке наблюдается дефицит квартир малой площади, а цены на них выросли. Следует учитывать, что проживание в таких помещениях вредно для здоровья.

Напомним, мы писали, сколько стоит арендовать жилье в самых больших городах Германии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия ціни Жилье
Отдых в Украине
Мнения
Елена Смоляк
В Украине изменят процедуру получения гражданства. Почему это важно
Елена Смоляк
член правления ОО "Правосвідомі", адвокат
Марина Казакова
Впервые за границу. Как спланировать поездку без лишних хлопот: советы женщинам
Марина Казакова
эксперт по туризму, владелица турагентства
Виталий Чорненький
Подальше от боевых действий. Что нужно знать об эвакуации детей во время войны
Виталий Чорненький
координатор направления юридической помощи БФ "Право на захист"
Ирина Савина
Авиахаб для украинцев. Как добраться до аэропорта в Кишиневе: цены и маршруты
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Все мнения