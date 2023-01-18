Где переселенцам предоставляют жилье на западе Украины: новые шелтеры

Украинцы, вынужденные переезжать из своих населенных пунктов из-за поврежденных домов или боевых действий, могут найти новое жилье в западных регионах страны.
Где открыты новые приюты для переселенцев, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на evacuation.city.
Приют разместили в бывшей больнице села Мариямполь, помещение которой уже 4 года находится в собственности местного прихода УГКЦ. Здание использовали как здание для социального служения.
На первом этаже обустроили десять комнат вместе с кухней, столовой, прачечной, душевыми и санузлами. В общей сложности они рассчитаны на 40 человек.
Там люди смогут проживать до тех пор, пока не вернутся в свои дома. Помещением будет заниматься местная ячейка Каритаса.
В шелтере для переселенцев "Безопасное место" предлагают бесплатное проживание и питание переселенцам. В общей сложности там могут разместить до 21 человека. Кроме того, в хостеле предоставляют бесплатные консультации:
В шелтере работают переселенцы, поэтому они хорошо понимают состояние гостей.
Приют "Безопасное место" расположен на ул. Соломии Крушельницкой, 3 (напротив парка Ивана Франко). Чтобы получить временное место в шелтере, нужно заполнить заявку.
В Ивано-Франковске открыли шелтер для переселенцев в здании бывшего детского сада.
Жилье обустроили в двухэтажном здании из трех блоков. В общей сложности там есть 62 комнаты с мебелью, бытовой техникой, сантехникой, бойлерами. В помещении полностью изменили внутреннюю планировку и коммуникации.
Кроме комнат для переселенцев здесь обустроили общую на этаж кухню и санузлы. Люди будут иметь право проживать в шелтере бесплатно 4 года, им не нужно будет оплачивать коммунальные услуги.
Временное жилье подготовили в Червонограде для 225 человек, потерявших свои дома и вынужденных искать новое место. Для проживания переселенцев было отремонтировано 55 комнат в общежитии Червоноградского горно-экономического профессионального колледжа.
В здании починили крышу, заменили все оконные блоки, провели внутренние отделочные работы на трех этажах, установили двери и оборудование, заменили трубы водоснабжения и водоотвода, системы электроснабжения и отопления, обустроили вход и холл.
В бывшей школе в Косовской общине обустраивают жилье для 200 человек. Сейчас там ведутся строительные работы – готовят все необходимые помещения:
Косовская община также получила от благотворителей комплект сантехнического оборудования: бойлеры, умывальники, унитазы, душевые кабинки, электрические нагреватели.
На Волыни для переселенцев была создана интерактивная карта свободных мест проживания в общежитиях, шелтерах и коммунальных заведениях. На этой карте можно найти свободные места в приютах. К середине января таких мест было 500.
На карте возле каждого приюта указаны контактные данные. Также можно посмотреть, как выглядят комнаты.
В прошлом году в этих помещениях произвели ремонт и приспособили для проживания. Большинство шелтеров расположены в общинах Волынской области.
Напомним, мы писали, что на Львовщине открывают современный приют для переселенцев.