Где в Европе больше всего украинских беженцев нашли работу: исследование

Самый высокий уровень занятости украинских беженцев – в Польше. Об этом свидетельствуют данные нового отчета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

На втором месте по темпам трудоустройства – Великобритания, сообщает РБК-Украина со ссылкой на notesfrompoland.com.

В отчете ОЭСР собраны данные из 12 из 38 стран, входящих в организацию. По оценкам, больше всего трудоустроенных беженцев трудоспособного возраста в Польше – 65%. На втором месте – Великобритания (61%), на третьем – Швеция (56%). В Литве уровень занятости украинских беженцев – 53%, в Чехии – 51%, в Дании, Нидерландах и Эстонии – 46%, во Франции – 33%.

Самый низкий уровень трудоустроенности был в Швейцарии и Италии – 19% трудоспособных беженцев. Хотя в рейтинге организации не было данных о Германии, в августе глава Федерального агентства по труду Андреа Налес сообщила, что доля трудоустроенных трудоспособных украинских беженцев в Германии составляет 19%.

"Украинские беженцы интегрируются на рынки труда принимающих стран значительно быстрее, чем другие группы беженцев, которым понадобилось от 5 до 10 лет, чтобы получить работу", – говорится в отчете.

Отмечается, что значительная часть возможностей трудоустройства для украинских беженцев – на низкоквалифицированных работах, несмотря на то, что украинцы имеют образование выше среднего.

Данные в исследовании поступили из разных внутренних и международных источников и собирались в разное время. В случае Польши, Великобритании, Чехии и Италии они основывались на опросах. Данные из Польши исходят из отчета NBP за ноябрь прошлого года. С тех пор страна столкнулась с оттоком украинских беженцев.

Напомним, мы писали, что в Норвегии готовят изменения для украинцев. Власти хотят, чтобы беженцы работали во время учебы.

Также сообщалось, что в Польше не хватает рабочих рук и какие вакансии предлагают украинцам осенью 2023 года.

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