Далекосяжні плани. Коли Австралія відкриється для туристів: ймовірна дата

Австралія може відкрити свої кордони для іноземних мандрівників у квітні 2022 року, повідомляє Travelandleisure.com.

Про це заявив під час інтерв'ю місцевій радіостанції прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон, але не назвав точну дату запланованого відкриття.

"Я поки не можу назвати вам конкретну дату… і це тому, що ми просто спостерігаємо, як омікрон ніби омиває східні штати. Я хотів би, щоб ми дісталися туди якнайшвидше — обов'язково до Великодня. Нам просто потрібно отримати додаткову медичну консультацію з цього з приводу трохи більше роботи зі штатами, щоб переконатися, що нам комфортно", – сказав прем'єр-міністр.

Зазначимо, Австралія належить до держав, які все ще закриті для туризму від початку пандемії.

Під час пандемії в Австралії діють суворіші прикордонні заходи, ніж у багатьох інших країнах.

Сьогодні в'їзд у країну дозволено лише певним групам людей, у тому числі громадянам Австралії, постійним мешканцям та їхнім найближчим родичам.

Фото: Сьогодні в'їзд до Австралії дозволений лише певним групам людей (unsplash.com/photoholgic)

Вакциновані мандрівники з деяких країн, таких як Сінгапур, Японія та Південна Корея також можуть прибути без карантину.

Очікується, що потенційне відкриття Австралії у квітні випередить таке саме рішення сусідньої Нової Зеландії. Там до липня 2022 року планують знов відкритися для австралійців. Також – для всіх відвідувачів, які зазвичай можуть подорожувати без візи в країну.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Португалії спрощують правила в'їзду для вакцинованих туристів.