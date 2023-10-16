Нужна ли перерегистрация пенсионерам за границей: объяснение консульства

Значительная часть украинских беженцев за границей – люди пенсионного возраста. В последнее время многих интересует, как осуществить перерегистрацию для пенсионеров.

В каких случаях могут прекратить выплату пенсий и что делать украинцам за границей, РБК-Украина сообщает со ссылкой на объяснение Консульства Украины в Гданьске.

Отмечается, что в учреждение в последнее время часто обращаются украинцы с вопросом, как пройти перерегистрацию для проживающих за рубежом пенсионеров. Поэтому в консульстве решили дать разъяснение.

"Действующее законодательство не предусматривает "перерегистрацию" лиц для продолжения получения пенсий. Но есть одно исключение. Речь идет о том, что выплата пенсии может быть прекращена в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", – обращают внимание в консульстве.

В частности:

в случае назначение пенсии на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд ;

; в других случаях, предусмотренных законом.

В таком случае возобновление пенсионной выплаты происходит при личном обращении пенсионера в любой сервисный центр Пенсионного фонда на территории Украины, с предъявлением удостоверяющих личность документов и представлением соответствующего заявления.

"В то же время для граждан, проживающих за границей, в период действия военного положения в Украине и в течение трех последующих месяцев после месяца, в котором оно будет прекращено или отменено, предусмотрена возможность посылать заявление о возобновлении пенсии и необходимые для этого документы по почте", – уточняют в ведомстве.

Для возобновления пенсии к заявлению о перерасчете пенсии нужно добавить:

копию документа/документов о получении временной защиты или статуса беженца, регистрации их места временного проживания/пребывания за границей (с переводом);

или статуса беженца, регистрации их места временного проживания/пребывания за границей (с переводом); оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо живое (с переводом);

(с переводом); копию паспорта гражданина Украины.

Консульство может выдать соответствующий документ (Свидетельство), удостоверяющий соответствующий факт. Алгоритм действий такой:

записаться на прием на совершение нотариального действия. Больше информации о том, как это сделать – по ссылке. Необходимо записаться на совершение нотариального действия, а именно – заверение подписи на заявлении;

прибыть в Консульство Украины во время и день, в который записались;

иметь при себе действительный паспорт (внутренний или заграничный), заполнить заявление (можно на месте) и уплатить (желательно картой) консульский сбор.

Документ готовится при человеке и выдается сразу (до 30 мин. ожидания после принятия заявления к рассмотрению).

Напомним, мы писали, как получить в Польше документы гражданского состояния из Украины. Речь идет о повторных свидетельствах о рождении, браке, разводе.

В консульстве Украины в Гданьске рекомендуют оформлять новые загранпаспорта вместо того, чтобы продолжать имеющиеся и вносить данные детей. С продленными паспортами могут возникнуть проблемы во время поездок в другие страны.

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