Очереди на КПП. Как выехать за границу без задержек и проблем: советы

Очереди на границе Украины возникают в отдельные дни. К примеру, на выходные или праздники. Но когда в Украине была крайне тяжелая ситуация с отключениями света, больших очередей на границе тоже не было: даже тогда украинцы за границу массово не выезжали. Однако в некоторых пунктах пропуска на выезд могут ожидать десятки легковых автомобилей.

TRAVEL РБК-Украина расспросила экспертов, какая ситуация на границе Украины через год войны, почему возникают очереди и как их избежать.

Какая ситуация с очередями на украинской границе

За последнее время пограничники очередей на границе не фиксируют, рассказал в комментарии РБК-Украина спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Очереди увеличиваются во время, когда многие пытаются одновременно пересечь границу. То есть, когда начинается период праздников или выходных дней. Накануне выходных пассажиропоток растет на выезд. От этого увеличивается накопление транспорта", – объясняет представитель ГПСУ.

По его словам, в 2022 году пассажиропоток значительно снизился по сравнению с предыдущим годом, но нагрузка на западный участок и на границу с Молдовой возросла. Это объясняется тем, что с 24 февраля 2022 года были закрыты все пункты пропуска на границе с Беларусью, Россией и на приднестровском сегменте границы с Молдовой.

"Из общего пассажиропотока примерно 50% движения идет через польский участок. Но по другим направлениям пассажиропоток также увеличился примерно в 1,5 раза", – рассказывает Андрей Демченко.

В феврале пассажиропоток на границе снижался и по предварительным подсчетам может быть на уровне 70-75 тысяч человек в обе стороны.

В преддверии нового учебного года пограничники фиксировали определенное увеличение пассажиропотока на въезд в Украину. Но в осеннме месяцы интенсивность движения на границе снижалась на 5-10%.

Больше всего людей было на границе в первые месяцы войны – пассажиропоток достигал 110-130 тысяч человек в сутки, из них 80-85% – в направлении выезда из Украины.

Как и где узнать состояние очередей на выезд из Украины

Самые большие очереди – на границе с Польшей, рассказывает Андрей Демченко. Но на этой границе самое большое количество пунктов пропуска.

Он подсказывает, где водителям следует смотреть информацию о состоянии очередей и выбирать наименее загруженные направления: каждые три часа на ресурсе в Facebook ("Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница") обновляется информация о загруженности пунктов пропуска на границе со странами ЕС и частично с Молдовой.

К примеру, мы проверили, что в пятницу вечером, согласно данным страницы, на пункте пропуска "Краковец" была очередь из 80 легковых автомобилей и 3 автобусов, а в "Шегини" перед границей собрались 40 легковушек, 2 автобуса и 25 пешеходов.

"Люди выбирают направление, которое они считают более удобным, чтобы двигаться на автомобиле. Но не всегда короткий маршрут может быть быстрым из-за загруженности этого направления непосредственно на границе. Мы советуем обращать внимание на эту информацию для того, чтобы выбирать наименее загруженные направления", – отмечает спикер ГПСУ.

Наиболее загруженными являются наибольшие пункты пропуска, которые люди выбирают из-за логистики:

"Краковец" (Львовская область);

"Шегини" (Львовская область);

"Рава-Русская" (Львовская область);

"Порудное" на границе с Румынией.

"Напомню, что пункт пропуска Ягодин в Волынской области на границе с Польшей предназначен для пересечения исключительного грузового транспорта", –обращает внимание он.

Пропустят ли пограничники на выезд из Украины: основные условия

По словам Андрея Демченко, пограничники в среднем за сутки отказывают в пересечении границы 150 людям. Это преимущественно мужчины в возрасте 18-60 лет.

"Что касается женщин и детей – у них должны быть паспортные документы, детям разрешено выезжать со свидетельством о рождении. Надо прочитать правила и для себя выяснить, под какую категорию кто подпадает и иметь эти надлежащие документы", – отмечает он.

Выехать за границу с "внутренним" паспортом еще можно, но при определенных обстоятельствах.

"Такая норма еще действует, но мы и раньше отмечали, чтобы по возможности люди делали себе загранпаспорта, потому что именно загранпаспорт может стать тем документом, который будет необходим во время пребывания за границей, а не "внутренний" паспорт", – говорит представитель ГПСУ.

Если люди спасаются от войны, то по согласованию с сопредельными странами могут ехать из Украины по "внутреннему" паспорту.

"Украинские пограничники выпустят с внутренним паспортом, если человек спасается от войны. А если человек выехал, вернулся и снова выезжает с внутренним паспортом – только если будут основания и понимание, почему он так действует. Такого человека могут высадить на границе", – предупреждает Андрей Демченко.

В начале войны люди из западных регионов, где не было боевых действий, пытались пересечь границу по внутреннему паспорту по несколько раз.

"Если человек, условно из Киева, поедет за границу с внутренним паспортом, то его могут не только не выпустить, но и нужно рассматривать возможность, что и не впустят в другую страну", – предупреждает он.

По словам специалиста, во избежание проблем на границе нужно иметь надлежащие документы на автомобиль, поскольку офомляются не только пассажиры, но и транспортное средство.

"Многие либо забывают документы, либо кто-то берет машину у знакомого, не оформив соответствующие разрешения. Такие машины не пропускают", – говорит спикер Госпогранслужбы.

Какие документы необходимо иметь для выезда и возвращения в Украину

Очереди на границе больше связаны с тем, что люди, пересекающие границу, не всегда осознают важность этого действия и не имеют необходимых документов, рассказывает в комментарии юрист юридически-консалтинговой компании "Де-юре" Димитрий Стриченко.

Какие документы при выезде за границу мужчинам на автомобилях нужно иметь:

Один из документов: паспорт гражданина Украины для выезда за границу; дипломатический паспорт; служебный паспорт; удостоверение личности моряка. Водительское удостоверение. Технический паспорт на авто. Зеленую карту. Документ, подтверждающий право на получение отсрочки от призыва для мужчин призывного возраста.

При выезде за границу для женщин на автомобилях нужно иметь:

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Водительское удостоверение. Технический паспорт на авто. Зеленая карта.

"Следует добавить, что в рамках Постановления Кабмина № 69 от 27.01.2023 запрещается выезд определенных категорий женщин и мужчин, которые находятся на государственной службе, работают на предприятиях с долей владения государства более 50% и/или имеют бронирование", – обращает внимание специалист.

Исключением являются следующие обстоятельства:

если они являются одиноким отцом или матерью ребенка/детей младше 18 лет;

если они уезжают навестить детей;

для сопровождения детей для выезда за пределы Украины;

для лечения.

Если выезд происходит с детьми, то нужно иметь с собой свидетельство о рождении ребенка в оригинале и паспорт, если ребенку 16 и более лет. Согласие другого родителя не требуется.

Возвращение на территорию Украины происходит по тем же действительным документам.

"В случае, когда на время пребывания за границей срок действия документов был исчерпан, гражданин может обратиться в дипломатические учреждения для продления срока действия на 5 лет. Продление срока действия загранпаспорта является бесплатным и выполняется в течение суток", – обращает внимание Димитрий Стриченко.

В случае, если гражданин для выезда за границу использовал "внутренний" паспорт, чтобы вернуться, согласно действующему законодательству, нужно получить загранпаспорт или свидетельство о подтверждении личности.

"Следует помнить, что на территории Украины принимаются и признаются все документы, которые были сгенерированы в приложении "Дия", поэтому для въезжающих или наоборот покидающих страну можно воспользоваться этим приложением на пункте пропуска".

Особенности проверки документов на границе на практике

В настоящее время сложность выезда за границу заключается, скорее, в получении необходимых разрешительных документов, чем в ожидании в очереди, обращает внимание юрист.

"На разных пунктах пропуска могут быть свои определенные правила по осмотру транспортных средств и необходимых для проезда документов. Однако на практике ответственными лицами проверяются: загранпаспорт, подтверждающие отсрочку документы и технический паспорт", – рассказывает Димитрий Стриченко.

Остальные документы – зеленая карта или даже сертификат вакцинации – спрашивают редко или не спрашивают вообще, говорит он.

"Что касается применения "Дие", на всех пунктах пропуска отвечают однозначно: "Такие документы мы принимаем". Однако стоит ли пересекать границу с электронным техническим паспортом через шеринг документов – вопрос спорный: с одной стороны – этого будет достаточно для пересечения границы. С другой – в случае возникновения любых вопросов за рубежом будет сложно объяснить, что технический паспорт – это электронный документ.

Чтобы избежать очередей, юрист советует заранее позвонить на пункт пропуска и посоветоваться, когда лучше приехать. Всегда можно либо переждать, либо выбрать другой пункт пропуска.

Любые вопросы следует уточнять в трех разных инстанциях: горячая линия Госпогранслужбы, пункт пропуска и таможенная служба.

Юрист добавляет: при въезде в Украину правила таможенного контроля практически не изменились, а пограничный контроль можно пройти не только по "внутреннему" паспорту, но и просроченным документам. Главное – подтвердить свою принадлежность к гражданству.

Что нужно учитывать пассажирам автобусов: советы перевозчика

Что пассажирам автобусов следует учитывать при путешествии через границу, в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель транспортной компании Western Trans Мирослав Дригуш.

Перевозчик возит людей из Украины во Францию несколько раз в неделю, также перевозит гуманитарные грузы, потому хорошо знаком с ситуацией на границе.

Он вспоминает, что самые большие очереди были в первые дни войны – сначала стояли сутки, потом 3-4 часа. Ситуация тогда нормализовалась через месяц.

"Но беженцы продолжают ехать и сейчас. На прошлой неделе с нами ехали 34 человека. Из них 20-25 – это были люди, которые выезжали накануне 24 февраля, опасаясь повторного вторжения. Хотя обычно пассажиров может быть 10-15", – говорит владелец транспортной компании.

Спустя год войны большого потока людей во Францию нет, добавляет он. Кто-то едет к родственникам за границу, кто-то возвращается туда после посещения Украины.

"Сейчас очередей нет даже перед праздниками. На прошлой неделе перед нами был только один автобус на границе. Наши паспортисты рассказывали, что в том автобусе ехали беженцы, потому что у половины людей были только внутренние паспорта. Из-за этого дольше задержался контроль – людей надо было проверить и ввести в базу", – рассказывает Мирослав Дригуш.

Перевозчик советует, как пассажирам автобуса избежать стояния в очереди. Например, учитывать содержание сумок, которые на обеих границах вынимают из автобуса и просвечивают рентгеном.

"Нужно соблюдать режим таможенного контроля. Не говорить в последний момент: "Я не знал, что нельзя столько сигарет". Это считается злостной контрабандой. Но сало везти можно – поляки часто "закрывают" на такое глаза, достаточно лояльны к украинцам на таможенном контроле", – говорит он.

Также он обращает внимание на соблюдение правил безвизового въезда.

"Сейчас поляки уже отступают от тех поблажек, которые нам дали. Если человек находился 90 дней в Европе, столько же нужно побыть дома и тогда ехать на территорию ЕС. На прошлой неделе ехавшая с нами во Францию девушка не отбыла срок пребывания, поэтому ее не пропустили польские пограничники. Мы час ждали, но она перезвонила и попросила завезти ее вещи сестре во Франции. Также на прошлой неделе ехала женщина, которая забыла взять с собой вид на жительство во Франции – после разговора ее пропустили", – рассказывает о последних случаях перевозчик.

Напомним, мы писали, будут ли возвращать мужчин из-за границы для мобилизации.