Очереди авто. В ГПСУ назвали наиболее загруженные пункты пропуска на границе

В последнее время украинские пограничники значительных очередей на границе не фиксируют, но есть пункты пропуска, которые загружены больше всего.

В материале РБК-Украина "Очереди на КПП. Как выехать за границу без задержек и проблем" спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко перечислил пункты пропуска на границе Украины с наиболее интенсивными очередями.

По словам представителя ГПСУ, очереди на границе обычно растут в период, когда многие пытаются одновременно пересечь границу. Чаще всего так происходит, когда приближаются выходные или праздники. Тогда поток пассажиров растет, и на границе становится больше транспорта.

Наибольшие очереди наблюдаются на границе с Польшей, говорит спикер ведомства. Но на этой границе самое большое количество пунктов пропуска.

Фото: Ситуацию с очередями на границе можно проверять в официальных источниках (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Чтобы избежать очередей, водители могут проверять информацию о состоянии очередей и выбирать наименее загруженные направления: каждые три часа на ресурсе в Facebook ("Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница") обновляется информация о загруженности пунктов пропуска на границе со странами ЕС и частично с Молдовой.

"Люди выбирают направление, которое они считают более удобным, чтобы двигаться на автомобиле. Но не всегда короткий маршрут может быть быстрым из-за загруженности этого направления непосредственно на границе. Мы советуем обращать внимание на эту информацию для того, чтобы выбирать наименее загруженные направления", – замечает спикер ГПСУ.

Наиболее загружены сейчас самые большие пункты пропуска, которые люди выбирают в основном по логистике:

"Краковец" (Львовская область);

"Шегини" (Львовская область);

"Рава-Русская" (Львовская область);

"Порудное" на границе с Румынией.

При этом пункт пропуска Ягодин в Волынской области на границе с Польшей предназначен для пересечения исключительного грузового транспорта, напоминает Андрей Демченко.

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