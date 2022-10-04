RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

По гуманитарным обстоятельствам. Кто может выехать с внутренним паспортом в страны ЕС

Фото: Украинская граница (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцев, бегущих от войны в страны Европы, в первые месяцы пропускали через границу с внутренним паспортом. Сейчас список лиц, кто может попасть в ЕС без загранпаспорта, сузился.

Кого пропустят на границе с внутренним паспортом, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

Пропустят эвакуированных женщин, детей и лиц с инвалидностью

Пресс-служба ведомства объясняет, что выезд в страны ЕС по внутреннему паспорту гражданина Украины возможен для следующих категорий:

  • Лиц (женщин, детей и людей с инвалидностью), эвакуируемых из районов ведения боевых действий.

"По гуманитарным обстоятельствам и по ранее достигнутым договоренностям с сопредельными странами, выезд за границу граждан Украины в условиях действия на территории Украины правового режима военного положения осуществляется по внутреннему паспортному документу гражданина Украины", - отмечают в Госпогранслужбе.

Фото: Выехать с внутренним паспортом могут граждане из районов боевых действий (gettyimages.com)

Это означает, что с внутренним паспортом украинцев пропускают пограничники соседних стран. Для тех, кто планирует въезд в другие страны Европы, внутренний паспорт может быть недостаточным документом даже при условии, что украинцы эвакуированы из регионов, где ведутся активные боевые действия.

Поэтому украинские пограничники рекомендуют обратиться в компетентный орган страны Евросоюза, в которую планируется поездка, чтобы уточнить, достаточно ли такого документа.

Как отмечают украинцы в комментариях к посту, в Польшу, Болгарию и Румынию сейчас пропускают только с биометрическими паспортами или визами в обычных загранпаспортах. Это связано с тем, что в Украине и зарубежных консульствах возобновлено оформление загранпаспортов.

Напомним, мы писали, что из Украины могут уехать до 5 миллионов украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная службавыезд за границу