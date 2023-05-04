В Норвегии увеличат финансирование украинских беженцев: детали

Правительство Норвегии выделит больше денег для беженцев из Украины в пересмотренном бюджете на 2023 год.

Прогнозируется, что число просителей убежища возрастет и понадобится больше жилья для них, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на thelocal.no.

Новый бюджет на 2023 год будет обнародован в конце мая.

"Мы обратились к муниципалитетам с просьбой расселить в общей сложности 35 000 беженцев в 2023 году. Но последние прогнозы показывают, что их может быть даже больше", – заявила министр труда и социальной интеграции Марте Мьес Персен.

Согласно новому прогнозу, в Норвегии может потребоваться разместить до 43 тысяч беженцев. Поэтому правительство предлагает увеличить финансирование в ряде регионов.

Муниципалитеты получат дополнительные 50 000 крон (около 4200 евро) за каждого поселенного беженца. Ожидается, что к концу 2024 года это обойдется стране до 200 млн крон (до 17 млн евро). Эти деньги добавят к тому финансированию, которое местные власти получают для обустройства беженцев.

Фото: Прием беженцев в Норвегии (gettyimages.com)

Отдельная статься расходов – обучение беженцев норвежскому языку. На это будет выделено 459 млн крон (более 38 млн евро) до конца 2024 года.

"Важно, чтобы муниципалитеты, которые расселили беженцев, поддерживали их при выходе на работу. Многим людям нужно больше года обучения, в общей сложности его продлят до 18 месяцев", – отметила министр.

Курсы предлагают спланировать так, чтобы украинцы могли совмещать их с работой.

Правительство Норвегии также выделит около 180 млн крон (15 млн евро) на повторные субсидии на аренду жилья для беженцев.

Напомним, мы писали, какие страны восточной Европы сокращают финансовую поддержку украинцев.

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