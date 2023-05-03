В Чехии опровергли очередной фейк об украинцах: детали

В Чехии начали распространять фейки о якобы обнаруженном туберкулезе среди украинских военных, которые проходят учения в Оломоуцком крае. В поддельных письмах анонсировали проверки школ на инфекцию.

В Министерстве здравоохранения Чехии опровергли достоверность этой информации, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Письма приходят на поддельных бланках министерства

Ложные сообщения об эпидемии туберкулеза среди украинцев в Оломоуцком крае начали появляться в сети еще в феврале. В этот раз на некоторые электронные ящики поступают сообщения с электронного адреса, имитирующего адрес министерства здравоохранения.

"Там содержатся поддельные документы, в которых анонсируются выборочные проверки школ на туберкулез и угрожают штрафами. Мы ничего подобного не планируем, и это ложь", – заявили в Гигиенической службе Чехии.

Документ с датой 28 апреля 2023 года напоминает те, которые Минздрав выдавал во время эпидемии COVID-19. Документ содержит круглую печать и якобы подпись главной гигиенистки Павлы Сврчиновой. В Департаменте здравоохранения заявили, что документ с указанным номером не существует в службе документации министерства. Шрифт отличается также от официальных документов.

Отмечается, что ни одно письмо от министерства не было отправлено в школу в Либаве и даже не было обозначено как "информационное письмо". Также не существует указанного противоэпидемиологического управления. По данным министерства, ведомство никаких проверок школ не готовит.

Фото: Фейковое письмо (twitter.com/Hygiena_cz)

Распространять дезинформацию начала сенатор

В недавнем письме также призывают школы проинформировать учителей и родителей.

Краевая станция гигиены Оломоуцкого края предупреждала на своем сайте о дезинформации о связи украинских военных с туберкулезом 1 февраля. Ее распространяла в соцсетях сенатор Яна Звиртек Гамплова, но впоследствии удалила и извинилась.

Предварительные данные из медицинского реестра показывают рост заболеваемости туберкулезом по сравнению с уровнем до эпидемии COVID-19. Эксперты ожидали увеличения количества случаев заболевания в Чехии из-за того, что в Украине эта инфекция более распространена. В прошлом году было зарегистрировано 374 случая туберкулеза, из них 161 – среди иностранцев. Среди них было 89 украинцев, из них 54 – беженцы.

Между тем врачи предупреждают, что при кратковременном контакте люди не заражаются: требуется несколькочасовой контакт.

Ранее в Чехии распространялась дезинформация, что чехи недовольны большим количеством украинцев в стране.

Напомним, мы писали, кому из украинцев в Чехии грозит депортация.

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