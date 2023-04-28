Специальная виза. Кому из украинцев в Чехии грозит депортация

Украинцы, не имеющие права на временную защиту в Чехии, могут получить визу толерантности. Это даст им право находиться в стране до окончания войны.

Эта виза выдается иностранцам при депортации. При каких условиях украинцев могут депортировать из Чехии, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на объяснение адвоката Оксаны Ризак изданию proukrainu.blesk.cz.

Кому выдают визу толерантности и как она связана с депортацией

Украинцы, не имеющие разрешения на пребывание в Чехии, получают классическую визу толерантности (vízum strpenia – виза стрпени) с кодом 91. Ее выдают, когда иностранец должен выехать в государство своего гражданства и подлежит депортации, но не может вернуться по причинам, которые от него не зависят.

Эту визу выдают на пребывание на территории Чехии, а при выезде из Шенгенской зоны ее аннулируют. При этом количество разрешенных въездов на визовой вклейке обозначается как "0" (ноль).

Украинцы, прибывшие в Чехию в первые недели после 24 февраля 2022 года, также получали эту визу толерантности, пока законодательно не была урегулирована временная защита.

На сегодняшний день визу толерантности могут получить украинцы, которые по состоянию на начало войны имели разрешение на долгосрочное пребывание или визу в другой стране. Поэтому у них нет права на получение временной защиты в Чехии, но решили туда переехать. Визу толерантности выдают при решении о депортации в Украину.

Фото: Регистрация беженцев в Чехии (gettyimages.com)

Кто из украинцев подлежит депортации из Чехии

Одна из самых распространенных ситуаций, когда украинцы в Чехии получают решение о депортации – исчерпывание лимита пребывания в Шенгенской зоне (90 из 180 дней) без оформления разрешения на пребывание. Запросов относительно депортации у Оксаны Ризак – 30-40%.

По истечении дней безвиза пребывание на территории страны Шенгенской зоны становится нелегальным.

Если украинцы прибыли в Чехию по безвизовому режиму и подались на визу толерантности, то срок ожидания решения МВД также учитывается к 90 дням разрешенного пребывания в Шенгенской зоне. Министерство внутренних дел может рассматривать дело до 30 дней. Поэтому необходимо убедиться, что при ожидании решения о выдаче визы толерантности украинец не превышает разрешенный срок пребывания в Шенгенской зоне.

Если срок 90 дней будет исчерпан, человек подлежит депортации. Процедура віглядит так: нарушителя задерживает полиция по делам иностранцев, начинается рассмотрение причин превышения срока пребывания в Шенгенской зоне. После этого открывают производство на депортацию, берут отпечатки пальцев, готовят протоколы, проводят допрос.

Но на сегодняшний день депортация в Украину невозможна. После рассмотрения дела гражданину Украины выдают решение о невозможности выехать, с которым направляют в Министерство внутренних дел для получения визы толерантности с кодом 91.

Эта виза не позволит выезжать за пределы Чехии. Выехать на отдых за пределы Шенгенской зоны и вернуться будет невозможно, а вот внутренние границы не всегда контролируются. При пересечении внешней шенгенской границы визу аннулируют.

В настоящее время процедура депортации для украинцев завершается получением визы толерантности, позволяющей оставаться в Чехии. Действие решения о депортации будет возобновлено после окончания войны.

Напомним, мы писали, кому из украинцев грозит депортация из Польши.

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