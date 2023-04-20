В Чехии одобрили закон о реестре украинских автомобилей: дата нововведения

Депутаты нижней палаты парламента Чехии проголосовали за правительственную поправку о реестре украинских автомобилей, принадлежащих беженцам.

С января 2024 года украинские водители не смогут ездить без регистрации автомобиля в этой стране, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Регистрацию автомобилей, которыми управляют украинцы с временной защитой, хотят ввести, чтобы контролировать техническое состояние транспортных средств и иметь возможность наказывать штрафами в случае нарушений. Законопроект еще передадут на рассмотрение сенаторам.

В Чехии находятся 38 тысяч украинских автомобилей, из них 4 тысячи не застрахованы.

"Если незастрахованный украинский автомобиль нанесет ущерб в Чехии, мы возместим их потерпевшей стороне и не будем требовать возмещения от украинских автомобилистов. Эта помощь действительна в течение 6 месяцев после выезда с территории Украины", – пояснил Владимир Крейзар из Чешской канцелярии страховщиков.

По истечении этого срока страховая взыскает деньги с незастрахованного виновника.

С начала марта 2022 года в Чехии произошло 173 аварии с участием украинских автомобилей. Реестр пользователей транспортных средств с украинскими номерными знаками поможет штрафовать за нарушение правил, обнаруженное автоматизированным устройством: превышение скорости, несанкционированная остановка или парковка.

Фото: Автомобили в Чехии (pixabay.com)

Регистрировать украинские транспортные средства в Чехии начнут с октября 2023 года. Это можно будет сделать до конца года. Украинцы, которые получат в Чехии временную защиту или визу с целью толерантности, на регистрацию автомобиля получат 7 дней. Такой реестр не будет объединен с официальным реестром Украины.

Напомним, мы писали, как получить временную защиту в Чехии.

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