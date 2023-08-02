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Часть украинских беженцев в Нидерландах потеряет право на пребывание: детали

Фото: Люди в столице Нидерландов в Амстердаме (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Нидерланды предоставили временную защиту более 2000 беженцам из Украины, не имеющим украинского гражданства. С 4 сентября 2023 года большинство из них лишатся права на пребывание в стране ЕС.

Этим беженцам из третьих стран нужно будет покинуть Нидерланды или попросить о международной защите, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на nos.nl.

С начала войны в Нидерланды прибыли не только граждане Украины, но и иностранцы, которые в то время легально проживали в Украине с разрешением на работу или обучение. Это в основном выходцы из африканских стран.

Поскольку с первых месяцев беженцы из третьих стран нередко выдавали себя за беженцев из Украины, Нидерланды перестали предоставлять защиту людям без украинского гражданства.

К началу июля в стране оставалось 2300 таких беженцев. Им разослали письма и предложили подать заявление на международное убежище (статус беженца вместо временной защиты) или добровольно вернуться в свою страну. За добровольное возвращение власти предлагали компенсацию 2000 евро.

Впрочем, за месяц предложением получить международное убежище воспользовались только 500 человек – они переехали в специальные центры. Большинство граждан третьих стран также не обратились за компенсацией в обмен на выезд из страны. Некоторые студенты, которые изучали медицину в Украине, пытаются самостоятельно оформить учебную или рабочую визу и найти жилье.

В правительстве разрабатывают инструкции, как муниципалитетам иметь дело с этой группой беженцев из Украины: позволят ли им в дальнейшем жить в муниципальных центрах для украинцев или сотни людей окажутся на улице.

Напомним, мы писали, могут ли беженцы в Чехии перейти на другой тип пребывания.

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