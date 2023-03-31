Перезапуск в сжатые сроки. Что произошло с украинской Bees Airline за время войны

С началом войны и закрытием воздушного пространства Украины для гражданской авиации украинские авиаперевозчики вынуждены были изменить формат работы.

Что произошло с флотом и сотрудниками авиакомпании Bees Airline, в комментарии РБК-Украина рассказал коммерческий директор Александр Джиджора.

Еще до начала полномасштабного наступления окупантов в 2022 году авиакомпания столкнулась с требованием лизингодателя перегнать все самолеты на хранение за пределы Украины. Это сохранило флот владельцам, но авиакомпания была вынуждена выполнять рейсы на самолетах авиакомпаний партнеров, отметил он.

"Поэтому после 24 февраля 2022 года авиакомпания не имела возможности продолжить свою деятельность за границей. Соответственно, весь коллектив стал заложником событий и фактически остался без работы. К тому времени большое количество работников присоединились к защите нашего города, вступив в вооруженные силы, терроборону или стали волонтерами", – поделился Александр Джиджора.

С освобождением Киевщины и возвращением домой многих работников из эвакуации, для сохранения опыта и навыков персонала руководство авиакомпании поспособствовало многим сотрудникам в получении работы за границей.

"Потому что это позволит в сжатые сроки возобновить полноценную работу авиакомпании после победы", – отметил коммерческий директор авиакомпании.

До 24 февраля 2024 года в Bees Airline работало 220 работников. В настоящее время более половины остались в составе авиакомпании. Часть из них привлечена к административной работе или к предоставлению консультативных услуг другим авиакомпаниям за рубежом.

Напомним, мы писали, что произошло с украинскими авиакомпаниями за год войны.

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