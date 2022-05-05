Бунгало, квартири і студіо. За скільки українці можуть купити житло в Іспанії

З початком війни в Україні актуальність купівлі нерухомості в інших країнах зросла. Одна з держав, де можна придбати житло за доступними цінами – Іспанія.

Власне житло в цій колоритній європейській країні стане гарною альтернативою тривалому проживанню в готелях або орендованих апартаментах.

Квартири за прийнятними цінами можна знайти як в невеликих містечках в глибині країни, так і в курортних локаціях біля узбережжя і туристичних зон.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, що потрібно знати про купівлю нерухомості в Іспанії.

Купівля нерухомості в Іспанії: що потрібно знати іноземцям

Нерухомість в Іспанії можуть придбати громадяни будь-якої країни. Для того, щоб стати власником квартири або будинку, не потрібно будь-якого дозволу влади, як і посвідки на проживання. Підшукати і купити можна як нове житло, так і варіанти на вторинному ринку, включаючи будинки із земельними ділянками.

Фото: Локація квартири на продаж в місті Гранада (скріншот РБК-Україна/idealista. com)

Власник нерухомості в Іспанії може перебувати в країні до 90 днів протягом 180 днів. Щоб жити довше, потрібно оформляти посвідку на проживання.

Іноземцям радять користуватися послугами агентств для зручності з документами, хоча це не обов'язково. Реєструє угоду нотаріус.

Сайти для пошуку нерухомості за вигідною ціна

Шукати квартири і будинки для покупки в Іспанії можна як на порталах з базою нерухомості по всій країні, так і сайтах, що спеціалізуються на об'єктах в регіонах.

Idealista - найпопулярніший сайт нерухомості по всій Іспанії. Щодня публікується близько 10 000 нових оголошень.

Fotocasa - другий за популярністю портал, база якого налічує понад 1 мільйонів об'єктів по всій країні. Щодня публікується близько 8 тисяч оголошень.

Habitaclia - популярний сайт для пошуку нового і вторинного житла. На цьому сайті багато оголошень з Каталонії.

Kyero.com - будинки від найдешевших до дорогих вілл.

Tucasa.com - сайт нерухомості c безкоштовними оголошеннями з продажу, квартир, будинків в провінціях Мадрид, Барселона, Валенсія.

Фото: Оздоблення в деяких квартирах на продаж (скріншот РБК-Україна/idealista. com)

Скільки потрібно заплатити за нерухомість в курортних регіонах

Барселона - знамените курортне місто на узбережжі Середземного моря, в якому кожен турист мріяв колись залишитися жити.

У новобудовах в Барселоні пропонують квартири за ціною від 191 тисячі євро за 3-кімнатне житло, а 3-кімнатні бунгало на 92 кв.м забудовник готовий продати від 275 тисяч євро. У той час, як один з найбільш недорогих варіантів – 2-кімнатна квартира за 145 тисяч євро.

Таунхауси у Валенсії на 3 кімнати обійдуться від 200 тисяч євро, а невелика 2-кімнатна квартира на 67 кв. м в провінції Аліканте – у 87,9 тисяч євро.

Квартира-студіо на 33 кв. м в Бенідормі обійдеться в 67 тисяч євро.

Фото: Приклади цін в Барселоні та інших містах на сайті нерухомості (скріншот РБК-Україна / idealista. com)

Скільки коштує купити квартиру далеко від моря

Чим далі від курортного узбережжя, тим дешевше можна знайти нерухомість.

Наприклад, в місті Парла за 20 км від Мадрида 3-кімнатні квартири на вторинному ринку коштують трохи більше 100 тисяч євро.

А в містечку Іскар 3-кімнатна квартира площею 61 кв. м на 5 поверсі коштує 28 400 євро.

У містечку Мондехар 1-кімнатна квартира на 51 кв. м – коштує 44500 євро.

У місті Манреса в 50 кілометрах від Барселони - 2-кімнатна квартира на 49 кв. м. обійдеться в 58400 євро.

У старовинному місті Гранада стару 4-кімнатну квартиру без меблів і ремонту можна придбати за ціною 54,8 тисячі євро.

Фото: Пам'ятки в Жироні (unsplash.com/manuel-torres-garcia)

До слова, запущені квартири в старих районах Жирони пропонують за ціною близько 500 євро/кв.м. наприклад, 3-кімнатні апартаменти на 63 кв. м без меблів і ремонту коштують всього 34 тисячі євро.

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