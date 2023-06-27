В Британии продлили действие украинских прав: новый срок

В Британии приняли закон о продолжении срока действия украинских водительских удостоверений. Водить автомобиль без замены прав украиские беженцы смогут в течение трех лет.

Новый документ вступает в силу с 7 июня 2023 года, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на legislation.gov.uk.

Новое положение предусматривает, что украинские беженцы, которые имеют водительские удостоверения на вождения легкового автомобиля или мотоцикла, имеют право управлять транспортными средствами с такими правами на срок до трех лет после получения статуса резидента. Ранее действовало правило замены украинских водительских удостоверений на британские после 12 месяцев пребывания в стране.

Новая норма касается украинцев, которые находятся в Великобритании по одной из визовых схем (украинская семейная схема, спонсорская схема "Дома для Украины" и украинская схема продления). При переходе на другой тип визы – например, Skilled Worker – право водить с украинскими удостоверениями останется.

Правило распространяется на Англию, Шотландию и Уэльс.

После окончания 36-месяцев украинские права нужно будет менять на британские. Это можно сделать и раньше. Обмен водительских удостоверений имеет смысл, если человек планирует оставаться в Британии надолго.

Украинская беженка Лидия Виноградная назвала плюсы и минусы такого обмена:

"У вас появляется метод идентификации в государственных органах Британии и онлайн. Я благодаря правам получила доступ в свой кабинет налогоплательщика, а также Tax Free Childcare", – рассказала она в своем блоге "Украинка в Великобритании".

Также страхование на автомобиль может стать дешевле, хотя это зависит от многих факторов.

"У вас будет доступ к большему количеству вакансий, если они требуют наличие именно британских водительских прав", – добавляет украинка.

В пользу оставления украинского удостоверения она приводит такие аргументы:

не будет сложностей при возвращении в Украину, ведь пока неясно, какой будет процедура обратного обмена;

можно будет законно водить машину на "механике", что открывает доступ к более дешевым авто.

Напомним, мы писали, как украинские беженцы меняют правила в других странах.

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