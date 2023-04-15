Бортпроводница Елена Сандакова: Сейчас в условиях войны мы все ждем командировок

Как начать работать в авиации, обучают ли профессии бортпроводника во время войны и о самых интересных моментах в работе – в материале.
Елена Сандакова работает в авиации чуть больше двух лет. На работу в авиакомпанию SkyUp Airlines она попала с первой попытки, отправив резюме. Елена обожает путешествия и уже успела посетить многие страны. Даже сегодня у нее командировки, ведь в условиях закрытого неба над Украиной авиакомпания продолжила работать за границей – летать в Турцию, Молдову и другие страны.
SkyUp – единственная украинская компания, которая во время войны в Украине задействовала для полетов за границей практически все самолеты: вечером 4 апреля компания эвакуировала свой последний самолет за границу: с самого начала вторжения РФ он находился в аэропорту Борисполь.
В интервью TRAVEL РБК-Украина Елена Сандакова рассказала, как попасть на работу в авиакомпанию, где и как учат профессии бортпроводника в Украине, существует ли в экипажах иерархия и раскрыла наиболее интересные моменты своей работы.
Мысль о том, чтобы стать бортпроводницей, появилась в период пандемии COVID после того, как я проанализировала свои навыки. Мне нравится работа с людьми и я обожаю путешествия. Поняла, что это сочетание прекрасно работает в профессии бортпроводника. Я начала искать требования, просматривать компании и решила, что это будет именно SkyUp. Каждую неделю мониторила вакансии, но в один день повезло – появилась та же желанная должность. Далее – звонок и собеседование.
После собеседования нужно пройти ВЛК (медицинскую комиссию). Если вы по всем физиологическим параметрам подходите, вас отправляют на обучение в одно из заведений, которое готовит бортпроводников в Украине. Они работают и сейчас, во время войны. Всех бортпроводников готовят на разные типы самолетов. В зависимости от специфики, это может быть Boeing-737, Airbus, и так далее. Каждое направление позволяло получить отдельную сертификацию для будущего работника авиаотрасли.
Стоит отметить, что ограничение о стройных девушках модельной внешности, о котором часто говорят – лишь давний стереотип. Когда-то это было, но сейчас такого нет. Правда, критерием все же является рост – он должен быть не менее 1.64 метра. Такие требования необходимы, чтобы сотрудники могли помогать пассажирам во время полетов и могли провести осмотр полочек.
Чтобы стать проводником, нужно соответствовать следующим критериям: рост, высшее образование – причем оно не должно быть обязательно авиационным. Также – знание английского языка и умение плавать. Если ты не умеешь плавать, то бортпроводником не станешь.
Во время теста кандидатам предстоит проплыть через два бассейна туда и обратно. И это все происходит в одежде. Хоть я и умела плавать, для меня это было испытанием. Следует помнить, что жилет может пробиться, а людей спасать нужно.
Лично для меня обучение проходило очень тяжело. Быть в самолете в качестве пассажира и бортпроводника – это совершенно разные вещи.
Сложно было и из-за отсутствия авиационного образования. Например, чтобы изучить основной документ объемом более 900 страниц на двух языках – украинском и английском – нам было дано всего 15 дней, а на 16-й мы уже сдавали тест на его знание. Поэтому учила я все беспрерывно: в транспорте, дома, всюду и постоянно. Пропустить что-то было нельзя: все в учебе было важным. Преподаватели могли спросить что угодно. Чтобы сдать экзамены, нужно было знать все. Но если есть большое желание и цель, то все возможно.
Английский язык нужно знать обязательно. Особенно сейчас, потому что мы работаем на иностранный рынок. И пассажиры иностранцы, и вся документация – тоже на английском. Поэтому знание языка – это must have.
Во время учебы ты узнаешь, что все в самолете сконструировано с акцентом на безопасность пассажиров – даже те вещи, о которых ты, как пассажир, никогда не задумываешься.
Мне удалось приобрести немало практических навыков. Во время занятий мы "тушили пожары" и "спасали" людей в бассейнах. Инструкторы моделируют потенциальные ситуации, которые могут возникнуть в реальной жизни.
Фото: Во время учебы будущие члены команды проходят множество непростых задач. Уметь плавать для бортпроводника – обязательный навык (предоставлено РБК-Украина)
К примеру, когда нам говорят, что будет посадка на воду – мы отыгрываем все действия, которые должны быть выполнены согласно инструкции. Иногда воспроизводим ситуацию, когда другой бортпроводник потерял сознание. Стараемся охватить как можно больше возможных сценариев.
После первого полета в роли бортпроводника я поняла, что вообще не видела небо. Была сконцентрирована на работе, рядом был инструктор, нужно было отвечать правильно. Это нормальное состояние, нужно было вспоминать всю информацию, выученную в период обучения.
Помню, когда мы приходили на самолет перед первым полетом, нас учили закрывать R-1 – самую тяжелую дверь в самолете. У меня не получалось ее закрыть. А из-за этого могли не дать допуск к полету. Весь полет думала именно об этой двери. Но все же научилась закрывать ее в транзитном аэропорту.
Больше всего в работе мне нравится активный образ жизни и спонтанность – даже сейчас. Неожиданно меня вызвали в Тунис – как раз когда у меня дома был ремонт. Мне звонят по телефону и говорят, что завтра в 7:30 тебе нужно быть собранной – на неделю-две или полторы месяца. Обычно все спрашивают о готовности, но готовы все – особенно сейчас все хотят на работу.
Также мне нравится общаться с людьми. До этого я работала в туризме – продавала туры и работала гидом в автобусах. В ходе полетов также происходит непосредственная коммуникация с пассажирами.
Не менее интересны технические вещи, которые касаются непосредственно работы самолета. Сначала не понимаешь, как он летает именно с технологической точки зрения, как он поднимается, как куча людей на борту держится в воздухе.
Этому нас научил пилот по летной части, который сейчас находится на пенсии. Наглядно на бумажке он показал, как действует воздух, как рухається самолет, за счет которого воздух он будет подниматься и опускаться. После этого во время полета ты знаешь, как это происходит.
Суммы зарплат бортпроводников не разглашаются. Однако вознаграждение достойное. Сейчас, конечно, с войной, как и у всех украинцев, финансовые заработки изменились. Но этого достаточно, чтобы выпить кофе в аэропорту, купить любимые командировочные духи и завести собачку.
Во время рейса мы иногда заходим в кабину пилотов. Хотя я и работаю вторым номером, пока задача первого – работа с кабиной, можно проситься к пилотам. К примеру, чтобы занести чай. Можно пообщаться по поводу их работы – для чего предназначены те или иные кнопки, как устроены определенные технические моменты и так далее.
В целом, меня до сих пор удивляет, как пилотам удается посадить самолет, скажем, в условиях плохой видимости. Они выполняют работу очень профессионально.
На борту, конечно, предусмотрено питание для экипажа. На некоторых контрактах для пассажиров оно может быть таким же или похожим, но в общем – это отдельное питание. Интересно, что второй пилот и командир всегда употребляют разную пищу. Даже если для всего экипажа загружают одинаковую еду, то для кабины пилотов всегда все идет отдельно.
Боящимся летать надо просто понять одну вещь: абсолютно все в самолете сделано для безопасности пассажиров на всех этапах. Поэтому страхи полета обычно безосновательны.
Пассажиры, конечно, бывают разными. И у меня почему-то память стирает проблемных. Часто конфликтные ситуации происходят при задержках рейсов. Некоторые не понимают, что график меняется не из-за нас. Однажды пассажир даже собирался звонить Зеленскому. Мы все не против всегда вылетать раньше и не стоять, но в таких случаях приходится корректно и с улыбкой объяснять все причины задержки.
Использование пояса безопасности – отдельная история. Мне кажется, что украинцы чаще пренебрегают этим правилом, чем другие. Но мы всегда подходим и объясняем, что это делается ради безопасности. Никогда не знаешь, какими будут взлет-посадка, есть турболентность. Особенно мне болит за детей, которых родители не пристегивают, а сами сидят пристегнутые – это прямо болезненно.
Сейчас в условиях войны мы все ждем командировок, ведь в условиях закрытого неба компания продолжает выполнять рейсы за границей. У нас есть ротация, но мне очень импонирует, что коллеги в свободное время ищут для себя хобби, и они еще могут заниматься чем-нибудь другим. Например, я занимаюсь турами, организую походы в горы.
Кто-то конфеты делает, кто-то вино производит, кто-то открывает свой авиасимулятор. Это возможность уделить время себе. Это и минус, и вместе с тем значительный плюс. Когда мы летали из Борисполя, то у нас была большая нагрузка. С нетерпением ждем, когда рейсы из Украины возобновят!
Ранее о работе и обучении авиации, возможностях в профессии и о том, когда могут открыть украинское небо – в интервью РБК-Украина рассказала пилот Юлия Слободянюк.
Также авиационный эксперт Алексей Бурчевский писал для РБК-Украина, как война сменила украинскую гражданскую авиацию.
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