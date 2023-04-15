Бортпроводница Елена Сандакова: Сейчас в условиях войны мы все ждем командировок

Как начать работать в авиации, обучают ли профессии бортпроводника во время войны и о самых интересных моментах в работе – в материале.

Елена Сандакова работает в авиации чуть больше двух лет. На работу в авиакомпанию SkyUp Airlines она попала с первой попытки, отправив резюме. Елена обожает путешествия и уже успела посетить многие страны. Даже сегодня у нее командировки, ведь в условиях закрытого неба над Украиной авиакомпания продолжила работать за границей – летать в Турцию, Молдову и другие страны.

SkyUp – единственная украинская компания, которая во время войны в Украине задействовала для полетов за границей практически все самолеты: вечером 4 апреля компания эвакуировала свой последний самолет за границу: с самого начала вторжения РФ он находился в аэропорту Борисполь.

В интервью TRAVEL РБК-Украина Елена Сандакова рассказала, как попасть на работу в авиакомпанию, где и как учат профессии бортпроводника в Украине, существует ли в экипажах иерархия и раскрыла наиболее интересные моменты своей работы.

Фото: Бортпроводница Елена Сандакова (предоставлено РБК-Украина)

Курсы работают и во время войны. Как проходит отбор в команду

Мысль о том, чтобы стать бортпроводницей, появилась в период пандемии COVID после того, как я проанализировала свои навыки. Мне нравится работа с людьми и я обожаю путешествия. Поняла, что это сочетание прекрасно работает в профессии бортпроводника. Я начала искать требования, просматривать компании и решила, что это будет именно SkyUp. Каждую неделю мониторила вакансии, но в один день повезло – появилась та же желанная должность. Далее – звонок и собеседование.

После собеседования нужно пройти ВЛК (медицинскую комиссию). Если вы по всем физиологическим параметрам подходите, вас отправляют на обучение в одно из заведений, которое готовит бортпроводников в Украине. Они работают и сейчас, во время войны. Всех бортпроводников готовят на разные типы самолетов. В зависимости от специфики, это может быть Boeing-737, Airbus, и так далее. Каждое направление позволяло получить отдельную сертификацию для будущего работника авиаотрасли.

Стоит отметить, что ограничение о стройных девушках модельной внешности, о котором часто говорят – лишь давний стереотип. Когда-то это было, но сейчас такого нет. Правда, критерием все же является рост – он должен быть не менее 1.64 метра. Такие требования необходимы, чтобы сотрудники могли помогать пассажирам во время полетов и могли провести осмотр полочек.

Фото: Критерии относительно "модельной" внешности при отборе бортпроводниц – всего лишь миф, говорит Елена Сандакова (предоставлено РБК-Украина)

"Если не умеешь плавать, то бортпроводником не станешь"

Чтобы стать проводником, нужно соответствовать следующим критериям: рост, высшее образование – причем оно не должно быть обязательно авиационным. Также – знание английского языка и умение плавать. Если ты не умеешь плавать, то бортпроводником не станешь.

Во время теста кандидатам предстоит проплыть через два бассейна туда и обратно. И это все происходит в одежде. Хоть я и умела плавать, для меня это было испытанием. Следует помнить, что жилет может пробиться, а людей спасать нужно.

Лично для меня обучение проходило очень тяжело. Быть в самолете в качестве пассажира и бортпроводника – это совершенно разные вещи.

Сложно было и из-за отсутствия авиационного образования. Например, чтобы изучить основной документ объемом более 900 страниц на двух языках – украинском и английском – нам было дано всего 15 дней, а на 16-й мы уже сдавали тест на его знание. Поэтому учила я все беспрерывно: в транспорте, дома, всюду и постоянно. Пропустить что-то было нельзя: все в учебе было важным. Преподаватели могли спросить что угодно. Чтобы сдать экзамены, нужно было знать все. Но если есть большое желание и цель, то все возможно.

Английский язык нужно знать обязательно. Особенно сейчас, потому что мы работаем на иностранный рынок. И пассажиры иностранцы, и вся документация – тоже на английском. Поэтому знание языка – это must have.

Во время учебы ты узнаешь, что все в самолете сконструировано с акцентом на безопасность пассажиров – даже те вещи, о которых ты, как пассажир, никогда не задумываешься.

Мне удалось приобрести немало практических навыков. Во время занятий мы "тушили пожары" и "спасали" людей в бассейнах. Инструкторы моделируют потенциальные ситуации, которые могут возникнуть в реальной жизни.

Фото: Во время учебы будущие члены команды проходят множество непростых задач. Уметь плавать для бортпроводника – обязательный навык (предоставлено РБК-Украина)

К примеру, когда нам говорят, что будет посадка на воду – мы отыгрываем все действия, которые должны быть выполнены согласно инструкции. Иногда воспроизводим ситуацию, когда другой бортпроводник потерял сознание. Стараемся охватить как можно больше возможных сценариев.

Чем запомнился первый полет

После первого полета в роли бортпроводника я поняла, что вообще не видела небо. Была сконцентрирована на работе, рядом был инструктор, нужно было отвечать правильно. Это нормальное состояние, нужно было вспоминать всю информацию, выученную в период обучения.

Помню, когда мы приходили на самолет перед первым полетом, нас учили закрывать R-1 – самую тяжелую дверь в самолете. У меня не получалось ее закрыть. А из-за этого могли не дать допуск к полету. Весь полет думала именно об этой двери. Но все же научилась закрывать ее в транзитном аэропорту.

Фото: Работники авиакомпании мечтают о скорейшем открытии неба над Украиной (предоставлено РБК-Украина)

Самая большая радость в работе и зарплаты команды

Больше всего в работе мне нравится активный образ жизни и спонтанность – даже сейчас. Неожиданно меня вызвали в Тунис – как раз когда у меня дома был ремонт. Мне звонят по телефону и говорят, что завтра в 7:30 тебе нужно быть собранной – на неделю-две или полторы месяца. Обычно все спрашивают о готовности, но готовы все – особенно сейчас все хотят на работу.

Также мне нравится общаться с людьми. До этого я работала в туризме – продавала туры и работала гидом в автобусах. В ходе полетов также происходит непосредственная коммуникация с пассажирами.

Не менее интересны технические вещи, которые касаются непосредственно работы самолета. Сначала не понимаешь, как он летает именно с технологической точки зрения, как он поднимается, как куча людей на борту держится в воздухе.

Этому нас научил пилот по летной части, который сейчас находится на пенсии. Наглядно на бумажке он показал, как действует воздух, как рухається самолет, за счет которого воздух он будет подниматься и опускаться. После этого во время полета ты знаешь, как это происходит.

Суммы зарплат бортпроводников не разглашаются. Однако вознаграждение достойное. Сейчас, конечно, с войной, как и у всех украинцев, финансовые заработки изменились. Но этого достаточно, чтобы выпить кофе в аэропорту, купить любимые командировочные духи и завести собачку.

Фото: Компания SkyUp выполняет рейсы за границей, задействовав парктически весь имеющийся флот (предоставлено РБК-Украина)

О взаимодействии с пилотами и питании на борту

Во время рейса мы иногда заходим в кабину пилотов. Хотя я и работаю вторым номером, пока задача первого – работа с кабиной, можно проситься к пилотам. К примеру, чтобы занести чай. Можно пообщаться по поводу их работы – для чего предназначены те или иные кнопки, как устроены определенные технические моменты и так далее.

В целом, меня до сих пор удивляет, как пилотам удается посадить самолет, скажем, в условиях плохой видимости. Они выполняют работу очень профессионально.

На борту, конечно, предусмотрено питание для экипажа. На некоторых контрактах для пассажиров оно может быть таким же или похожим, но в общем – это отдельное питание. Интересно, что второй пилот и командир всегда употребляют разную пищу. Даже если для всего экипажа загружают одинаковую еду, то для кабины пилотов всегда все идет отдельно.

О пассажирах, безопасности полетов и планах на будущее

Боящимся летать надо просто понять одну вещь: абсолютно все в самолете сделано для безопасности пассажиров на всех этапах. Поэтому страхи полета обычно безосновательны.

Пассажиры, конечно, бывают разными. И у меня почему-то память стирает проблемных. Часто конфликтные ситуации происходят при задержках рейсов. Некоторые не понимают, что график меняется не из-за нас. Однажды пассажир даже собирался звонить Зеленскому. Мы все не против всегда вылетать раньше и не стоять, но в таких случаях приходится корректно и с улыбкой объяснять все причины задержки.

Использование пояса безопасности – отдельная история. Мне кажется, что украинцы чаще пренебрегают этим правилом, чем другие. Но мы всегда подходим и объясняем, что это делается ради безопасности. Никогда не знаешь, какими будут взлет-посадка, есть турболентность. Особенно мне болит за детей, которых родители не пристегивают, а сами сидят пристегнутые – это прямо болезненно.

Фото: Елена Сандакова всегда обращает внимание на безопасность пассажиров (предоставлено РБК-Украина)

Сейчас в условиях войны мы все ждем командировок, ведь в условиях закрытого неба компания продолжает выполнять рейсы за границей. У нас есть ротация, но мне очень импонирует, что коллеги в свободное время ищут для себя хобби, и они еще могут заниматься чем-нибудь другим. Например, я занимаюсь турами, организую походы в горы.

Кто-то конфеты делает, кто-то вино производит, кто-то открывает свой авиасимулятор. Это возможность уделить время себе. Это и минус, и вместе с тем значительный плюс. Когда мы летали из Борисполя, то у нас была большая нагрузка. С нетерпением ждем, когда рейсы из Украины возобновят!

Ранее о работе и обучении авиации, возможностях в профессии и о том, когда могут открыть украинское небо – в интервью РБК-Украина рассказала пилот Юлия Слободянюк.

Также авиационный эксперт Алексей Бурчевский писал для РБК-Украина, как война сменила украинскую гражданскую авиацию.

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