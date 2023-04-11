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Больше, чем зимой. В ГПСУ назвали причину массового возвращения украинцев из-за границы

Фото: Пункт пропуска на границе Украины (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Вторую неделю украинцы массово возвращаются в Украину из-за границы. Преимущество въезда над выездом достигает 10-20 тысяч человек в сутки.

Какая ситуация на границах Украины в связи с возвращением украинцев домой, в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Постепенное увеличение пассажиропотока пограничники Украины начали отмечать с 29 марта. До этого пассажиропоток в среднем был до 80 тысяч человек в сутки в обоих направлениях, не было четкого преобладания выезда граждан, пересекающих границу, или въезда, отметил Андрей Демченко.

"Начиная с 29 марта пассажиропоток начал расти до 90 тысяч, более 110 тысяч человек в сутки, особенно в субботу-воскресенье. Это четко фиксировалось и 1-2 апреля, и 8-9-го. За вчера пассажиропоток был на уровне до 90 тысяч лиц", – рассказал спикер ГПСУ.

В последние две недели отмечается четкое преобладание въезда граждан над выездом. Основную категорию въезжающих составляют граждане Украины.

"То есть мы хорошо понимаем, что граждане Украины на данный момент возвращаются из-за границы, чтобы провести Пасхальные праздники в Украине. При том, что разница на въезд может достигать 10-20 тысяч в сутки и более. Существенное преобладание въезда на эти праздники даже больше, чем мы фиксировали на новогодние праздники", – обратил внимание он.

Напомним, мы писали, из какой страны возвращаются больше всего украинцев.

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