Квитки за півціни до кінця літа. У Єгипті оголосили масштабну акцію для туристів

Українці можуть вирушити на курорти країни з турами з сусідніх держав

Міністерство туризму і старожитностей Єгипту оголосило про зниження вартості квитків для єгиптян і іноземців, які відвідують археологічні пам'ятники і музеї у Верхньому Єгипті протягом літа.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Ahram.org.

Які музеї Єгипту можна відвідати зі знижкою

Знижки у розмірі 50% від вартості вхідних квитків будуть діяти з червня по серпень 2022 року включно в рамках нової ініціативи з розвитку туризму в країні.

"Знижка у 50 відсотків при вході на квитки для єгиптян та іноземців в археологічні пам'ятники та музеї Верхнього Єгипту — від Бені-Суефа до Асуана, включаючи нову долину і Файюм, з червня по серпень 2022 року", — йдеться у повідомленні Міністерства.

Раніше в Єгипті оголосили про скасування всіх обмежень на в'їзд, пов'язаних з COVID, для всіх мандрівників.

Такі заходи вживаються в період, коли туристичний сектор Єгипту намагається оговтатися від наслідків вторгнення Росії в Україну. Ринок серйозно постраждав від того, що в країну не приїдуть українські туристи в тих обсягах, як це було до війни.

Ще в другій половині 2021 року туризм в Єгипті знову набрав обертів завдяки поверненню іноземців на Синай після пандемії. У той час в країні провели гучні події, намагаючись залучити туристів. Наприклад, Золотий парад фараонів в Каїрі у квітні. Також відкрили Алею сфінксів в Луксорі наприкінці листопада.

Фото: Кам'яний храм Soknobkonneus в Ель-Файюмі (wikipedia.org)

За перші шість місяців 2021 року Єгипет відвідали 3,5 мільйона туристів, а доходи галузі досягли від 3,5 до 4 мільярдів доларів. За даними Міністерства туризму та старожитностей, це майже дорівнює доходам у 2020 році, коли сектор почав відновлюватися після локдауну.

Лідери туристичних рейтингів

У квітні цього року британське видання Daily Mail назвало Єгипет одним з кращих туристичних напрямків на весну і літо 2022 року: країна посіла друге місце в списку кращих напрямків для відпочинку. У тому ж місяці найбільша у світі платформа для подорожей Tripadvisor назвала Каїр "другим найпопулярнішим напрямком у світі та дев'ятим найкращим місцем для любителів міст у 2022 році".

Зазначимо, цього літа в українців також є можливість побувати у Єгипті. Зокрема, за допомогою чартерних рейсів, які вирушають з сусідніх з Україною країн на популярні курорти на замовлення українських туристичних компаній.