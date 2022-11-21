Беспрецедентный спрос. Украинцы массово скупают дешевое жилье в Испании

Украинцы в этом году побили рекорд по покупке жилья в Испании. В первом полугодии наши сограждане приобрели на 73% больше недвижимости, чем в такой период в 2021-м.

Какое жилье приобретают украинцы и какой "портрет" покупателя из нашей страны, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Idealista.

Какое жилье в Испании украинцы покупают в 2022 году

Война заставляет украинцев покупать в Испании больше домов, чем когда-либо, отмечают в издании. В первом полугодии сделки в Испании побили рекорды, а в последние месяцы спрос на дома для продажи сильно вырос в разных районах страны.

По данным нотариусов, за первые 6 месяцев 2022 года граждане Украины приобрели в Испании 1237 домов - это на 73% больше, чем за тот же период в 2021 году. И это почти на 60% больше, чем в среднем в года за последние 15 лет. Это рекордные цифры с 2007 года.

Фото: Улица в Испании (pixabay.com)

При этом в 2022 году украинцы покупают недорогое жилье – средняя цена за 1 кв.м – 1621 евро, хотя средний показатель для иностранцев - 2062 евро/кв.м.

Более бюджетное жилье покупают только жители Эквадора, Румынии и Марокко. Для сравнения, жители Северной Европы и США платили за недвижимость в среднем 2700 евро/кв.м.

Какая категория украинцев покупает недвижимость в этом года

Портрет украинцев, которые интересуются покупкой жилья в Испании - семьи с детьми, а в некоторых случаях одинокие женщины с детьми, которые получают государственную помощь, а также граждане, которые приходят с отпечатком того, что происходит в Украине, отметил Эмилиано Бермудес, заместитель гендиректора сети агентств недвижимости Donpiso.

По его словам, в большинстве случаев, потенциальные покупатели – со средне-низкой покупательной способностью, которые ищут квартиры без особых требований и присматриваются к цене.

"Как правило, им нужна недвижимость с двумя или тремя спальнями, расположенная в столицах провинций или средних городах, а также недалеко от Мадрида и Валенсии", - сказал эксперт.

Фото: Вилла в Испании (pixabay.com)

Однако, есть и другая категория украинских клиентов – те, которые арендуют элитное жилье. Спрос на такую недвижимость вырос с начала лета.

"Больше всего семей, которые ищут дома с террасами или с садами, особенно в верхней части Барселоны или в более зеленых и благоустроенных районах. Средняя цена аренды составляет 3 200 евро в месяц, а стоят такие дома от 500 000 евро", - говорят в одном из агентств недвижимости.

Испания является наиболее популярным направлением для украинцев, и поэтому те, у кого есть возможность, покупают недвижимость как для временного проживания, так и для инвестиций, объяснил один из основателей этого агентства, который сам является украинцем.

Где украинцы выбирают жилье - регионы в Испании

По данным Idealista, количество поисковых запросов из Украины на покупку жилья за последний год удвоился, и практически утроился по сравнению с 2020 годом - до более чем 91 тысяч запросов в этом году.

Наибольший интерес вызывают 3 провинции: Аликанте (30,57%), Валенсия (17,5%) и Барселона (11,6%). На их долю приходится почти 60% от общего числа поисковых запросов в этом году.

Следующие провинции с наибольшим количеством поисковых запросов:

Малага;

Астурия;

Мадрид;

Таррагона;

Жирона;

Санта-Крус-де-Тенерифе;

Мурсия.

За ними следуют Кастельон, Балеарские острова и Альмерия, в которых на 2022 год было зарегистрировано более 1100 запросов.

Зато в центре полуострова (за исключением Мадрида) и в самой западной части были самые низкие показатели.

Фото: Дома в Малаге (pixabay.com)

За последний год интерес вырос в разы к таким провинциям:

Аликанте (231%);

Кастельона (201%);

Кадиса (277%);

Гранада (502%);

Севилья (298%);

Наварра (493%);

Оренсе (690%).

Отмечается, что весь этот спрос на продажу домов подогревается украинцами. В третьем квартале рост количества сделок, заключенных украинцами, был на втором месте после польских покупателей.

Напомним, мы писали, сколько средств нужно для жизни в Испании.