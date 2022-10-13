Два дня бесплатно. В Барселоне откроют для публики уникальные здания

В Барселоне готовятся к ежегодному фестивалю открытых дверей 48H Open House, когда на протяжении 2 суток все желающие смогут посетить интересные здания, обычно закрытые для публики.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, в чем особенность мероприятия в этом году.

Каждый год во время архитектурного фестиваля 48H Open House все желающие могут увидеть здания Барселоны, которые обычно закрыты для широкой публики. Посетить знаковые локации можно как самостоятельно, так и в составе экскурсий с гидом.

В этом году фестиваль пройдет в выходные 22 и 23 октября – посетителям предложат увидеть 126 зданий Барселоны, треть из которых в проекте впервые.

"Каждый год в программе архитектурного фестиваля 48h Open House выделяется тема, чтобы жители города могли по-новому заинтересоваться и насладиться архитектурой", - говорится на сайте фестиваля.

Фото: Публике покажут известные и закрытые здания (pixabay.com)

В прошлом году фестиваль был посвящен архитектуре Средиземноморья, а в 2022 году в фокусе внимания будут пространства мастеров и ремесленников.

В этом году предлагаются маршруты как по достопримечательностям города, так и посещение локаций инфраструктуры – например, бывший завод или трамвайные депо.

Большинство зданий можно будет посетить без регистрации. Только часть из них будут доступны по предварительной записи для посещения. Бронирование начнется 17 октября в 10 утра.

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