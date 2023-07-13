Бесплатные прогулки. В Киеве проведут 9 экскурсий по уникальным локациям

В Киеве приглашают всех желающих на прогулки по локациям с увлекательной историей. На бесплатные экскурсии в ближайшие выходные уже открыта регистрация.

Что можно будет увидеть и услышать интересное о столице, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Управление туризма города.

Прогулка по древнему Киеву со своей собакой

Можно будет узнать тайны древнего Киева и святого, который является покровителем собак.

Маршрут: Старокиевская гора – Пейзажная аллея – Сквер киевских интеллигентов – улица Стрелецкая – улица Рейтарская – Золотые ворота.

Время проведения: 16 июля в 18:00.

Зарегистрироваться можно здесь.

Две экскурсии "Киев: тропой военной истории"

Участники пройдут по уютным улицам древнего Печерска и познакомятся с рядом объектов военной истории Киева, а также услышат о событиях многолетней борьбы за независимость Украины, которая продолжается и по сей день.

Маршрут: Центральное здание офицеров Вооруженных Сил Украины – Арсенальная площадь – Парк Вечной Славы – Памятник военным летчикам.

Время проведения: 14 июля в 17:00; 16 июля в 16.00.

Прогулка "Киев исторический"

Можно познакомиться с историей древнего Киева, его достопримечательностями, архитектурой, Майданом Незалежности и Подолом.

Маршрут: Софийская площадь – Михайловская площадь – Андреевский спуск – Контрактовая площадь.

Время проведения: 14 июля в 18:00.

Зарегистрироваться можно здесь.

Фото: Майдан Незалежности (pixabay.com)

Прогулка по Старому Киеву

Во время экскурсии расскажут о строительстве Владимирского собора, познакомят с историями Золотых ворот, собора святой Софии и не только.

Маршрут: Владимирский собор – Дом Гольденберга – Золотые ворота – Памятник защитникам границ отечества всех поколений – Софийская площадь.

Время проведения: 14 июля в 16:00.

Регистрация по ссылке.

Прогулка "Киев – сердце Европы"

Участников познакомят с архитектурой Киева и разнообразными объектами, связывающими город с Европой, а также со зданиями, созданными европейскими архитекторами.

Маршрут: Европейская площадь – улица Крещатик – Майдан Незалежности – Пассаж – Центральный гастроном – Бессарабская площадь – PinchukArtCentre – улица Бассейная – Дворец спорта – НСК "Олимпийский" – улица Большая Васильковская – Костел святого Николая.

Время проведения: 15 июля в 11:00.

Зарегистрироваться можно здесь.

Фото: Архитектура Крещатика (pixabay.com)

Экскурсия "Как казаки и магистрат на Подоле жили"

Во время экскурсии предлагается открыть тайны средневекового Подола и узнать традиции Киевского самоуправления.

Маршрут: Контрактовая площадь – Церковь Успения Богородицы Пирогощи – Церковь Николая Притиска – Житний рынок – Каменица киевского войта – Церковь Святой Екатерины.

Время проведения: 15 июля, 18:00.

Регистрация по ссылке.

Прогулка " Киев несокрушимый"

Гостям расскажут об истории Киева – со времен Второй мировой войны и сегодня, а также о людях, которые играли роль в его несокрушимости и победе.

Маршрут: Бабий Яр – Зеркальное поле – Менора – ул. Юрия Ильенко – Лукьяновская площадь.

Время проведения: 16 июля в 11:00.

Форма для регистрации.

Фото: Национальная опера Украины (pixabay.com)

Экскурсия по театральному Киеву

Участники узнают, как и когда возникли театральные традиции Киева, а также услышат о первых театрах, их корифеях и современных мастерах сцены.

Маршрут: Национальная опера Украины им. Шевченко – ул. Б. Хмельницкого – Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки – Дом со звездой – ул. Лютеранская – ул. М. Заньковецкой – Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко.

Время проведения: 16 июля, 12:00.

Регистрация по ссылке.

Отмечается, что во время воздушной тревоги участники прогулки должны слушать указания гида и отправиться в ближайшее укрытие. Экскурсии могут быть отменены при обстреле.

Напомним, мы писали, что в столичном ботсаду цветут полтысячи сортов роз.