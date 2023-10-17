Бесплатная эвакуация. Какие организации помогают украинцам выехать за границу

Война в Украине продолжается, поэтому многие нуждаются в эвакуации. Выехать за границу бесплатно можно с помощью волонтеров.

Какие проекты оказывают такую помощь бежавшим от войны в Украине, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianinpoland.pl.

Помощь с выездом из зоны боевых действий и оккупированных территорий

Rubikus.helpUA – эта команда волонтеров помогает украинцам выехать из зоны боевых действий и получить временное убежище в Европе. Также волонтеры помогают жителям оккупированных территорий выехать в Европу (через РФ), чтобы остаться там или вернуться в Украину.

С начала войны с помощью Rubikus нашли безопасное место в Европе более 20 000 человек. Для тех, кто только выбирает, в какой стране запросить временную защиту, волонтеры создали сайт с практической информацией varenik.help.

Проект Rubikus действует на базе германской некоммерческой организации за счет средств благотворительных взносов.

Жители Украины могут получить помощь волонтеров на всех этапах выезда: от выбора страны до маршрута поездки до бронирования билетов и организации ночлега. Организация оплачивает пребывание в транзитных хостелах в Риге, Нарве, Варшаве. Также волонтеры покупают билеты в другие страны – например, в Германию, Чехию, Финляндию, Норвегию. При необходимости беженцам могут купить чемодан или оплатить такси в аэропорт.

Фото: Помощь волонтеров беженцам в Польше (gettyimages.com)

Попросить помощи с бесплатной эвакуацией можно на сайте организации, указав обстоятельства выезда и предоставив данные тех, кто планирует эвакуироваться. Для мужчин следует указать законные основания выезда. Для выезжающих из оккупации через РФ обращаться можно и до путешествия, и уже после пересечения границы с Европой.

Бесплатная эвакуация в Молдову от Medibus

С начала войны проект Medibus помог эвакуироваться из опасных мест более 15000 человек. Среди них – пожилые люди, больные, дети, раненые.

Организация эвакуирует автобусами людей из Одессы, Харькова, Киева, Львова и других городов в Молдову. По прибытии в Кишинев предоставляют информацию о возможности размещения в Молдове или о вариантах продолжения поездки в другую страну.

Особенностью организации Medibus есть медицинская эвакуация специальными автобусами лежачих больных или людей с ограниченной мобильностью. В таких автобусах есть 7 койко-мест, необходимое медицинское оборудование и сопровождение медиков.

Для того чтобы воспользоваться эвакуацией Medibus, необходимо заполнить онлайн-заявку, где указывают, из какого города будет ехать человек и его данные.

Фото: Маломобильные беженцы на границе (gettyimages.com)

Масштабный волонтерский проект по эвакуации и сопровождению

Команда проекта Helping To Leave насчитывает более 300 волонтеров из разных стран Европы и Израиля, Грузии, США, Канады. Они круглосуточно обрабатывают сотни заявок через Telegram и колл-центр (+38 (093) 17-76-458), координируют экакуацию и консультируют по разным вопросам, включая юридические, гуманитарные и медицинские.

Проект сопроводил во время эвакуации более 53 тысяч человек с территории боевых действий. Помощь оказывают не только людям из Украины и оккупированных территорий, но и тем, которые оказались на территории РФ. Участие волонтеров предполагает также помощь с адаптацией на новом месте.

Если запрос, полученный через Telegram-бот, сложный и человек нуждается в финансовой помощи, им занимается узкоспециализированная группа проекта. Волонтеры поддерживают связь с беженцами в течение недель, пока не будет уверенности, что они в безопасности и получили необходимую помощь.

Напомним, мы писали, что в нескольких странах Европы растет количество украинских беженцев. Среди них – Чехия, Германия и Нидерланды.

Тем временем в Ирландии нашли решение проблемы с жильем для новоприбывших украинцев. Людей больше не будут размещать в палатках под открытым небом. Для беженцев обустраивают выставочный центр.

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