В Берлине запустили продажу билета за 49 евро: как получить проездной

Билет за 49 евро уже доступен пассажирам в Берлине – с 20 февраля новый проездной Deutschlandticket запустили для предварительного заказа.

Хотя новый билет заменит более дешевый городской проездной за 29 евро, зато будет действовать по всей территории страны, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на exberliner.com.



Ездить с таким проездным можно будет во всех видах транспорта, за исключением высокоскоростных поездов ICE. Билет за 49 евро доступен как ежемесячная подписка. Ее можно оформить на сайте BVG или лично в центре обслуживания клиентов Berliner Verkehrsbetriebe.



Те, кто пользуется подпиской на городской транспорт за 29 евро, получат письмо по почте или электронное письмо о том, текущая подписка будет автоматически обновлена ​​и что с их банковского счета будут сниматься ежемесячно 49 евро вместо 29 евро. Отменить подписку можно до 30 апреля.

Предварительно заказать билет Deutschland за 49 евро можно уже сейчас, но он будет действителен только с 1 мая.

Новые клиенты могут оформить новый абонемент онлайн на сайте BVG или позвонив в службу поддержки клиентов.



BVG предлагает проездной за 49 евро в виде билета для мобильного телефона или карты с чипом – обе версии доступны онлайн или в центре обслуживания клиентов. Билет также можно будет приобрести на берлинской городской железной дороге – по данным Bahn, до 3 апреля.

Фото: Поезда в Германии (pixabay.com)

Билет Deutschland является именным. У проездного будет вариант "рабочего билета" – для сотрудников компаний, которые компенсируют частично его стоимость. Пассажиры смогут экономить 30% на проездном. Если работодатель согласится оплачивать не менее 25% его стоимости, тогда еще 5% покроют власти. В зависимости от взноса работодателя билет будет стоить всего 34,30 евро или меньше.

Напомним, мы писали, что в Австрии вводят важные изменения для украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.