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В Берлине продлили работу центра приема украинцев: детали

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Среда 26 апреля 2023 14:42
В Берлине продлили работу центра приема украинцев: детали Фото: Беженцы в аэропорту "Тегель" (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинских беженцев в Берлине будут принимать в бывшем аэропорту Тегель еще несколько месяцев. Власти продлили срок работы центра до конца сентября.

Один из терминалов будут использовать для временного размещения украинцев, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на DW.

25 апреля Сенат Берлина продлил срок использования бывшего аэропорта "Тегель" как центра приема беженцев до конца сентября с возможностью продления до конца года. Локация должна была работать только до конца июня.

Терминал С также планируется использовать как временное жилье, потому что квартир для беженцев в Берлине катастрофически не хватает. Об этом заявила мэр Берлина Франциска Гиффай.

Сейчас в "Тегеле" проживает около 3000 человек, а максимально может быть размещено 4300 человек. 2600 беженцев живут там не 3 дня, как предполагалось изначально, а несколько недель и даже месяцев.

Между тем, ежемесячно в Берлин переезжают около 1000 человек из разных стран, ищущих международное убежище, и в среднем около 2000 бегущих от войны в Украине.

В Берлине продлили работу центра приема украинцев: деталиФото: Временное жилье для украинцев в "Тегеле" (gettyimages.com)

Сенат хочет пересмотреть использование дополнительных открытых пространств для размещения беженцев. Если районы обеспечивают менее 1000 мест, несмотря на строительство двух модульных городков для беженцев, часть недостающих мест также должна быть компенсирована за счет предоставления квартир.

Напомним, мы писали, что в Берлине начали массово выселять украинцев.

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