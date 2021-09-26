Колоритні готелі та будиночки 17 століття. У скільки обійдеться мандрівка до Амстердаму після рекордного спаду цін

На який бюджет розраховувати, збираючись в нідерландську столицю на 5 днів

Ціни на проживання в готелях Амстердама різко падають, оскільки туристи та бізнес-мандрівники не поспішають їхати в місто, повідомляє видання Dutchnews.nl.

Уточнюється, що ціни на готелі в Амстердамі впали в середньому зі 150 євро за ніч у 2019 році до 95 євро в цьому році, оскільки криза з коронавірусом продовжує впливати як на туризм, так і на ділові поїздки.

"Цифри, оприлюднені консультативною групою готельного сектора Horwath і ABN Amro, показують, що за межами чотирьох великих голландських міст ціни відновилися, і можуть навіть побити рекорди, встановлені у 2019 році", - пишуть на сайті.

Однак в Амстердамі й на території навколо аеропорту Схіпхол ціни залишаються низькими, а готельєри прогнозують, що турпотік буде відновлюватися повільно. Це пов'язано з тим, що хоча країна і відкрита для туристів, іноземні туристи та ділові мандрівники бронюють житло не надто активно.

У Horwath прогнозують, що в цьому році заповнюваність складе всього 31% в порівнянні з 85% у 2019 році.

"Щоб вийти на рівень беззбитковості, готелям потрібно близько 70% заповнюваності", - уточнюють у Dutch News.

Фото: В готелях міста - низький рівень бронювань, через це готельєри знижують ціни (unsplash.com/izhak-agency)

Скільки коштує житло в Амстердамі восени

Ми переглянули вартість проживання в Амстердамі на 4 ночі в період з 4 по 8 листопада на двох мандрівників і вибрали найнижчі ціни.

New Century Hotel Amsterdam (сучасний готель, розташований за 8 кілометрів від центру): 180 євро за 4 ночі на двох в окремому номері;

Budget Hotel Max (окремий двомісний номер економ-класу, готель - в центрі міста): 198 євро за 4 ночі на двох;

Amsterdam Hostel Leidseplein (ліжко-місце в загальному номері, готель - у центрі міста): 164 євро за 4 ночі на двох;

Крім того, безліч пропозицій оренди приватних квартир і кімнат в Амстердамі можна знайти на сайті Airbnb. Ціни варіюються від 49 до 130 євро за бюджетне житло на добу. Втім, таких пропозицій не багато, а дорожчих місць розміщення – значно більше:

Фото: Приклади вартості квартир в Амстердамі (скріншот з сайту Airbnb)

Один з цікавих варіантів - приватний власник здає кімнати у власному будинку 17 століття. Розміщення в кімнаті, сніданок і користування двома велосипедами у якості бонусу - 141 долар за добу.

"Щоб відчути справжню атмосферу Амстердама, запрошую в мій готель типу "B&B" в будинку 17 століття в прекрасно місці. Ви опинитеся на одному з трьох знаменитих каналів Амстердама і в самому центрі району "дев'яти маленьких вуличок" - кращим торговим районом міста з чарівним поєднанням дизайнерських бутиків, художніх галерей, магазинів вінтажного одягу та інших місць. Готель зручно розташований на першому поверсі з видом на канал спереду і патіо ззаду. Велосипеди включені", - пише власник житла.

Фото: Туристам пропонують пожити в одній з кімнат будівлі 17 століття (скріншот з сайту Airbnb)

Скільки коштує їжа в Амстердамі. Бюджетні заклади

De Pizzabakkers - запечена в духовці тонка хрустка піца - від 9 євро;

Skek - середня ціна за основні страви - 13 євро;

Thrill Grill - вартість більшості гамбургерів - трохи більше 10 євро;

Goodies - ціни за основні страви стартують від 8 євро;

Kauffmann Falafel - шоколадний пиріг - 5,5 євро, фалафель - 11,5 євро;

Dumplings - пельмені з м'ясом і овочами, булочки з м'ясною або солодкою начинкою, порція локшини - по 6,50 євро.

Рейси в Амстердам з Києва. Приклади цін

Полетіти з Києва в Амстердам можна рейсами декількох різних авіакомпаній. Вартість перельоту на листопад варіюється в межах 6-8 тисяч гривень в обидва боки на другу половину осені. Наводимо приклад рейсів в межах дат, зазначених вище - 4-8 листопада.

LOT (польські авіалінії). 05:40 – 09:40, рейс з однією пересадкою. Час у дорозі - 5 годин. Ціна - від 5 231 грн в обидва боки.

KLM (нідерландська авіакомпанія). 14:05 – 16:05, прямий рейс. Час у дорозі - 3 години. Вартість - від 6 578 грн туди й назад.

МАУ (Украіна). 10:00 – 12:05, прямий рейс. Час у дорозі - 3 години 5 хвилин. Ціна - від 7 120 грн в обидві сторони.

Варто відзначити, що рейси до Амстердаму з Києва у польотній програмі компаній-лоукостерів Ryanair та Wizzair на найближчі місяці відсутні.

Для поїздки в Нідерланди достатньо пред'явити свідоцтво про повну вакцинацію від COVID або негативний результат ПЛР-тесту.

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