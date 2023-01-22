Антирекорд за 5 лет. Из-за санкций полеты прекратили девять российских авиакомпаний

Из-за санкций ЕС и США против России из-за ее вторжения в Украину российский рынок гражданских авиаперевозок за 2022 год недосчитался 9 авиакомпаний.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

В общей сложности за прошлый год девять российских авиакомпаний остановили коммерческие полеты. Четверым из них "Росавиация" приостановила действие сертификата эксплуатанта, а еще одной – аннулировала такой сертификат полностью.

По данным издания, что за предыдущие 5 лет в России было пять случаев прекращения работы местных авиаперевозчиков, приведших к аннулированию сертификата эксплуатанта. Это основной документ, дающий разрешение той или иной авиакомпании на совершение полетов.

Речь идет о таких авиакомпаниях:

SkyGates;

"Камчатка";

"Быстролет";

"Скол";

"Роствертол Авиа";

связанная с туроператором Coral Travel чартерную авиакомпанию Royal Flight;

бизнес-оператора "Сириус аэро";

два грузовых авиаперевозчика, входящих в ДК "Волга-Днепр" – "Атран" и AirBridgeCargo.

Как пояснил изданию представитель экспертной среды, в дальнейшем ожидается официальный выход с рынка уже восстановленных компаний, а также небольших региональных перевозчиков, которых "придется ликвидировать или перейти под крыло более крупных конкурентов".

Отметим, самолеты в России продолжают ломаться: лайнеры либо не могут взлететь, либо экстренно прерывают полет.

Также еще один западный арендодатель самолетов Airbus подал иск на 29 млн долларов о возмещении ущерба за лайнер российской авиакомпании "Ямал", который был переведен в реестр РФ.