RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Антирекорд за 5 лет. Из-за санкций полеты прекратили девять российских авиакомпаний

Фото: Самолет Boeing 747-400F авиакомпании Sky Gates Airlines (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Из-за санкций ЕС и США против России из-за ее вторжения в Украину российский рынок гражданских авиаперевозок за 2022 год недосчитался 9 авиакомпаний.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

В общей сложности за прошлый год девять российских авиакомпаний остановили коммерческие полеты. Четверым из них "Росавиация" приостановила действие сертификата эксплуатанта, а еще одной – аннулировала такой сертификат полностью.

По данным издания, что за предыдущие 5 лет в России было пять случаев прекращения работы местных авиаперевозчиков, приведших к аннулированию сертификата эксплуатанта. Это основной документ, дающий разрешение той или иной авиакомпании на совершение полетов.

Речь идет о таких авиакомпаниях:

  • SkyGates;
  • "Камчатка";
  • "Быстролет";
  • "Скол";
  • "Роствертол Авиа";
  • связанная с туроператором Coral Travel чартерную авиакомпанию Royal Flight;
  • бизнес-оператора "Сириус аэро";
  • два грузовых авиаперевозчика, входящих в ДК "Волга-Днепр" – "Атран" и AirBridgeCargo.

Как пояснил изданию представитель экспертной среды, в дальнейшем ожидается официальный выход с рынка уже восстановленных компаний, а также небольших региональных перевозчиков, которых "придется ликвидировать или перейти под крыло более крупных конкурентов".

Отметим, самолеты в России продолжают ломаться: лайнеры либо не могут взлететь, либо экстренно прерывают полет.

Также еще один западный арендодатель самолетов Airbus подал иск на 29 млн долларов о возмещении ущерба за лайнер российской авиакомпании "Ямал", который был переведен в реестр РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЕвросоюзСанкции против РоссииАвиакомпанияРосавиация