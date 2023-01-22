Антирекорд за 5 лет. Из-за санкций полеты прекратили девять российских авиакомпаний

Из-за санкций ЕС и США против России из-за ее вторжения в Украину российский рынок гражданских авиаперевозок за 2022 год недосчитался 9 авиакомпаний.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".
В общей сложности за прошлый год девять российских авиакомпаний остановили коммерческие полеты. Четверым из них "Росавиация" приостановила действие сертификата эксплуатанта, а еще одной – аннулировала такой сертификат полностью.
По данным издания, что за предыдущие 5 лет в России было пять случаев прекращения работы местных авиаперевозчиков, приведших к аннулированию сертификата эксплуатанта. Это основной документ, дающий разрешение той или иной авиакомпании на совершение полетов.
Речь идет о таких авиакомпаниях:
Как пояснил изданию представитель экспертной среды, в дальнейшем ожидается официальный выход с рынка уже восстановленных компаний, а также небольших региональных перевозчиков, которых "придется ликвидировать или перейти под крыло более крупных конкурентов".
Отметим, самолеты в России продолжают ломаться: лайнеры либо не могут взлететь, либо экстренно прерывают полет.
Также еще один западный арендодатель самолетов Airbus подал иск на 29 млн долларов о возмещении ущерба за лайнер российской авиакомпании "Ямал", который был переведен в реестр РФ.