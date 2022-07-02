Аеропорт Амстердама першим у світі обмежить польоти задля користі екології

Нідерландський аеропорт Схіпхол став першим у світі, який скоротив кількість рейсів на 12% в прагненні зменшити забруднення навколишнього середовища і зробити авіацію більш стійкою. Таке рішення було прийнято урядом країни.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com.

"Міністр Харберс інформує Палату представників про рішення Кабінету Міністрів скоротити максимальну кількість дозволених польотів літаків до Схіпхола та назад до 440 000 на рік — замість 500 000 польотів", — наголошується в заяві уряду, направленій в Палату представників.

У своєму листі міністр стверджує, що, попри "прекрасне сполучення Нідерландів зі світом", в основному завдяки аеропорту Схіпхол, країна має приділяти увагу зниженню негативного впливу авіації на людей, навколишнє середовище і природу.

Фото: З півмільйона рейсів у аеропорті Амстердама кількість польотів обмежать до 440 000 на рік (unsplash.com)

Міністр також підкреслює, що скорочення кількості польотів літаків призведе до зниження шумового забруднення і меншій кількості викидів CO2, азоту, ультратвердих частинок та інших шкідливих речовин.

Однак він визнав, що таке рішення матиме серйозні наслідки для авіаційного сектора. Скорочення кількості рейсів набуде чинності до кінця 2023 року.

Таке рішення розкритикували деякі представники сфери авіації. Наприклад, гендиректор Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe) Олів'є Янковц сказав, що "Амстердамський аеропорт Схіпхол — це те, що робить Нідерланди більше, ніж вони є". Він наполягає, що рішення уряду погіршить ситуацію. Проти рішення знизити число рейсів також виступили великі організації — IATA та ACI Europe.

А в іншій заяві від 29 червня адміністрація аеропорту Схіпхол попросила пасажирів брати з собою якомога менше багажу, а також приходити в аеропорт як мінімум за чотири години до вильоту, щоб співробітники аеропорту могли розосередитися. Причина хаос в аеропортах: співробітники не встигають обслужити велику кількість пасажирів.

Тим часом екологічне паливо для літаків з низькою кількістю викидів вже існує. Читайте у матеріалі, чому його не використовують авіакомпанії.

Також ми писали про найбільш незвичні авіакомпанії, які коли-небудь існували.