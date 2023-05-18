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В "Аэрофлоте" не осталось самолетов российского производства: причины

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Четверг 18 мая 2023 12:10
В "Аэрофлоте" не осталось самолетов российского производства: причины Фото: Boeing компании "Аэрофлот" (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Во флоте крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" остались только самолеты западного производства, на которые наложены санкции в связи с вторжением в Украину.

Последний самолет российского производства перевозчик отдал во флот дочерней компании "Россия", сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Речь идет об авиалайнере Суперджет 100. Теперь "Аэрофлот" будет летать только на американских самолетах Boeing и Airbus европейского производства. Согласно официальным данным авиакомпании, в парке авиакомпании находятся 178 самолетов со средним возрастом 7,4 года. Это Boeing 777, Boeing 737, Airbus A350, A330, A320 и A321.

Вопреки санкциям, запрещающим поставку оригинальных деталей и обслуживание самолетов, "Аэрофлот" наладил неофициальные альтернативные каналы обслуживания воздушных судов и поставок запчастей.

Только в 2022 году российские авиакомпании получили авиазапчасти на десятки миллионов долларов в обход санкций.

Один из самолетов "Аэрофлота" – Airbus A330 сейчас проходит обслуживание в Иране. После многолетних западных санкций в этой стране был налажен самостоятельный ремонт самолетов западного производства.

В &quot;Аэрофлоте&quot; не осталось самолетов российского производства: причиныФото: Самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" (avianews.com)

Первый Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлот" получил в 2011 году. Самолеты российского производства использовались на региональных маршрутах. В 2019 году во время жесткой посадки одного из Суперджетов 100 в московском Шереметьево погиб 41 человек. На борту тогда находились 78 человек.

В 2020 году компания "Аэрофлот" решила вывести все SS100 в парк авиакомпании "Россия". Трансфер завершился 16 мая 2023 – дочерняя авиакомпания получила последний Суперджет 100 из парка "Аэфрофлота".

Ранее сообщалось, что на SSJ100 ставят только подержанные двигатели, потому что компания PowerJet прекратила их выпуск после вторжения в Украину. В последние месяцы системы авиалайнеров периодически выходят из строя во время полетов.

Напомним, мы писали, что в 2022 году самолеты в РФ выполнили тысячи рейсов с изношенными запчастями.

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