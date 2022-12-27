60 бесплатных услуг. Как украинцам в Польше лечиться у стоматолога
Украинцы, оформившие в Польше временную защиту, имеют право на бесплатную медицинскую помощь наравне с гражданами этой страны.
Государственная программа медицинского страхования распространяется и на стоматологию, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrainianinpoland.pl.
Что нужно знать о стоматологических услугах в рамках NFZ
Украинцы, оформившие легальное пребывание в стране и имеющие PESEL UKR, могут рассчитывать на медицинские услуги в пределах медицинского государственного страхования NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) наравне с поляками.
Стоматология или врач-стоматолог, заключивший договор с NFZ, принимают пациентов при предварительной записи по телефону.
Список общих стоматологических услуг, которые можно получить в Польше бесплатно, насчитывает более 60 позиций:
- общий стоматологический осмотр и инструктаж по гигиене полости рта (1 раз в год), а также профилактический осмотр (3 раза в год);
- обзор с предоставлением краткого письменного заключения;
- обследование жизнеспособности зубов и рентгенодиагностика (до 2 раз в год);
- анестезия;
- лечение поверхностного кариеса (каждый зуб), оголенной и травмированной пульпы зуба, лечебная повязка в постоянном зубе;
- полное препарирование и реставрация полости зуба; трепанация мертвого зуба с перевязкой полости;
- лечение корневых каналов с помощью микроскопа, за исключением премоляров и моляров;
- пломбирование корневых каналов во всех зубных рядах (старше 18 лет за исключением премоляров и моляров);
- общее пародонтологическое обслуживание.
Фото: Более 60 стоматологических услуг в Польше – бесплатные (gettyimages.com)
Хирургические манипуляции и протезирование отсутствующих зубов также бесплатны
Государственная медицина позволяет воспользоваться помощью хирурга-стоматолога. При этом пациент может рассчитывать на следующие процедуры:
- удаление зуба, в том числе хирургическое;
- наложение хирургической повязки;
- вскрытие поверхностного, подслизистого или подкожного лежащего абсцесса;
- вправление вывиха нижней челюсти, временная фиксация перелома верхней или нижней челюсти.
Интересно, что в Польше можно получить бесплатное протезирование:
- восстановление недостающих зубов частичным съемным пластиночным протезом (один раз в 5 лет);
- восстановление беззубых верхней и нижней челюстей полным съемным акриловым протезом (снятие функционального отпечатка на индивидуальную ложку – 1 раз в 5 лет);
- восстановление функции или ремонт съемного протеза по слепку (1 раз в 2 года);
- полная облицовка одного косвенного съемного протеза, включая формирование ободка (1 раз в 2 года).
Также матерям, получившим убежище с детьми, следует знать, что в программу NFZ включена и детская стоматология.
Время ожидания приема врача измеряется месяцами
В Польше беженцы жалуются на недоступность специализированного стоматологического лечения в Польше. Попасть на прием в ближайшие недели обычно очень сложно, ведь количество пациентов на бесплатные услуги значительно превышает часы работы врачей.
Реальное время ожидания приема у ортодонта или пародонтолога измеряется месяцами, в течение которых развитие болезни, особенно у ребенка, может достичь неблагоприятного течения.
Фото: Государственное страхование включает детскую стоматологию (pixabay.com)
Например, ожидание визита к узким специалистам в области стоматологии в Нижнесилезском и Подлясском воеводствах составляет в среднем 2-6 месяцев, а в Силезском и Свентокшиском – 3-4 месяца.
Впрочем, с зубной болью получить бесплатную помощь можно у любого стоматолога или стоматологической клинике, подписавшей договор с Национальным фондом здоровья (NFZ). Помощь должна быть предоставлена в день обращения.
Какие цены на частную стоматологию в 2022 году
Многие украинцы, которые не привыкли откладывать лечение зубов, решают обратиться к частным стоматологам в Польше. Хотя такие услуги дорогие. Самые высокие цены в стоматологических клиниках Варшавы. Средние цены выглядят так:
- консультация стоматолога – 100-200 злотых;
- большая пломба – 300-350 злотых;
- лечение одного канала – от 400 злотых, многоканального зуба – от 1,2 тысячи злотых, лечение зубных каналов под микроскопом – еще дороже;
- удаление зуба – минимум 300 злотых, не считая рентгена, консультации, препаратов;
- отбеливание зубов – примерно 600 злотых.
Отдельно платить придется за наркоз и обезболивание во время процедур.
Напомним, мы писали, что украинцам в Польше отменяют статус UKR.