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До 53 тысяч гривен. Для украинцев в Польше начинают новые программы выплат

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Среда 24 мая 2023 17:02
До 53 тысяч гривен. Для украинцев в Польше начинают новые программы выплат Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в разных городах Польши могут получить денежную помощь до 6000 злотых. Эту сумму можно будет получить за 6 месяцев.

Две новые программы выплат начинает фонд PCPM (Польский центр международной помощи), сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Получить денежную помощь от PCPM смогут беженцы из Украины, проживающие в Варшаве, Люблине, Белостоке, Щецине, Быдгоще, Торуне и окрестностях этих городов.

Выплаты за по двум программам отличаются. Первая программа предназначена для беженцев, приехавших после 15 февраля 2023 года и отвечающих всем трем критериям:

  • получили номер PESEL со статусом UKR;
  • не получали трехмесячных выплат ни от одной международной организации в Польше (710/610 злотых);
  • у кого-то в семье есть хотя бы одна категория уязвимости: старшие лица (60+), люди с инвалидностью, одинокие родители/опекуны семьи, беременные или кормящие матери, лица, нуждающиеся в немедленном медицинском вмешательстве или постоянном лечении.

Такая денежная помощь выдается на каждого человека в семье (до 4 человек). Заявитель будет получать по 710 злотых (6300 грн) в течение 3 месяцев, остальные члены семьи – по 610 злотых в месяц (максимум 2540 злотых (22550 грн) для семьи из 4 человек). Продолжительность помощи – 3 месяца.

До 53 тысяч гривен. Для украинцев в Польше начинают новые программы выплат

Фото: Снятие денег в банкомате в Польше (pixabay.com)

Вторая программа имеет целью поддержать тех, кто приехал после 24 февраля 2022 года, если они отвечают всем 3 условиям:

  • в настоящее время не получают 3-месячной денежной помощи от какой-либо гуманитарной организации в Польше (в размере 710/610 злотых) и до сих пор не получали 6-месячную помощь от PCPM;
  • не получают ежемесячного социального пособия от польского государства (за исключением программы "500+" или других видов помощи до 200 злотых в месяц);
  • относятся к одной из уязвимых категорий: люди от 60 лет, если они не живут вместе с младшими членами семьи, люди с инвалидностью, с которыми живет только один член семьи, люди с хроническими заболеваниями с максимум еще одним человеком в семье.

По этой программе можно получить по 1000 злотых человеку с категорией уязвимости в течение 6 месяцев. В общей сложности это 6000 злотых (53 тыс. грн).

Подать заявку на регистрацию можно онлайн или по телефону, указав свой номер при заполнении формы.

Напомним, мы писали, что в Польше рассылают банковские карты для выплат украинцам.

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