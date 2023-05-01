40 тысяч гривен. Жителям общины в Киевской области выплатят помощь: детали

Датский совет по правам беженцев запускает программу поддержки домохозяйств, наиболее пострадавших в результате военных действий в Иванковской общине на Киевщине.

Средства также могут получить малый и средний бизнес с акцентом на сельское хозяйство. Прием заявок для участия в конкурсе на гранты – до 10 мая, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу организации.

Кто может получить деньги на ведение хозяйства

В Датском совете по делам беженцев объявили конкурс на получение грантов на начало, возобновление или расширение существующего бизнеса или самозанятости в Иванковской общине. Участие могут принять жители населенных пунктов Иванковской общины, которые там зарегистрированы или проживают, включая ВПЛ.

Можно будет получить такую финансовую помощь:

гранты до 40 тысяч грн – для физических лиц на восстановление личного подсобного хозяйства , создание или возобновление бизнеса и/или самозанятости;

, создание или возобновление бизнеса и/или самозанятости; гранты от 40 тысяч грн – для предприятий и ФЛП, имеющих официально зарегистрированный бизнес и ведущих деятельность на территории Иванковской общины.

Отмечается, что в рамках проекта не финансируется восстановление жилья, приобретение семян, удобрений, кормов и личного автотранспорта.

Фото: Денежная помощь (РБК-Украина)

При рассмотрении заявок будут учитываться следующие критерии:

жизнеспособность и реалистичность бизнес-идеи, понимание заявителем схемы ее реализации;

наличие повреждений или разрушений источников дохода домохозяйства (хозяйственные здания, оборудование, скот) или самого бизнеса в результате военных действий.

Особое преимущество будет отдаваться семьям, имеющим социальную или финансовую уязвимость (например, семьи, где главой домохозяйства является женщина).

Подать заявку можно по ссылке.

Поддержат домохозяйства, наиболее пострадавшие в результате военных действий

Датский совет по делам беженцев уже несколько лет реализует программу экономического развития при финансировании правительствами Швейцарии и Великобритании. До 24 февраля 2022 года помощь в развитии бизнеса и малого предпринимательства оказывали на востоке Украины, рассказала в комментарии РБК-Украина руководитель программ Представительства Датского совета по делам беженцев в Украине (DRC) Катрина Закаревски.

"Уже год такая поддержка оказывается по всей территории, подконтрольной правительству Украины. За год DRC предоставила 155 лицам гранты на микробизнес и самозанятость, 30 малых и средних предприятий получили финансовую помощь на нужды релокации или расширения предпринимательской деятельности", – рассказала она.

Фото: Проведение работ по разминированию (facebook.com/DRCinUA)

Сейчас на эту программу DRC не принимает заявки – специалисты обрабатывают уже поступившие. Но благодаря финансированию от ЕС Датский совет по делам беженцев запустил проект по экономическому развитию в Иванковской общине Киевской области.

"В Иванковской общине DRC сейчас проводит работы по разминированию и, чтобы улучшить там экономическую ситуацию, также запущен проект для экономического развития. За ним DRC будет поддерживать домохозяйства, наиболее пострадавшие в результате военных действий, а также малый и средний бизнес с акцентом на сельское хозяйство .Начинается посевная и фермерам нужна помощь", – отметила представитель международной организации.

Специалисты DRC видят большую потребность в семенах, удобрениях и теплицах, поэтому хотят предложить донорам поддержать и такой тип помощи.

Напомним, мы писали, где украинцам оказывают денежную помощь от ACTED.

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